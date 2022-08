തിരക്കേറി: ഇന്നും നാളെയും മെട്രോ അധിക സർവീസ്

ദുബായ്∙ വേനൽ അവധി കഴിഞ്ഞു വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു മടങ്ങിയെത്തുന്നവരുടെ തിരക്ക് പരിഗണിച്ച് ഇന്നും നാളെയും മെട്രോ 2 മണിക്കൂർ അധിക സർവീസ് നടത്തും. രാത്രി 12 മുതൽ 2 വരെയാണ് സർവീസ് നീട്ടിയത്.

ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഈ സമയത്തുള്ള സർവീസ് സൗജന്യമായിരിക്കുമെന്നും ആർടിഎ അറിയിച്ചു. ടെർമിനൽ 3 സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നു സെന്റർ പോയിന്റ് വരെ രാത്രി 12നും 2നും ഇടയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കു പണം നൽകേണ്ടതില്ല.

English Summary : RTA extends Dubai Metro operating hours for 2 hours on August 27th and 28th