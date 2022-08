നാടകാവതരണം: സൗദിയിൽ ആകെ 262 തിയറ്ററുകൾ, ഒന്നാമത് റിയാദ്

റിയാദ് ∙ സൗദിയിൽ നാടകങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നതിനായി ആകെ 262 തിയറ്ററുകളും ഗാലറികളും ഉണ്ടെന്ന് കണക്കുകൾ. 52 തിയറ്ററുകളും ഗാലറികളുമായി തലസ്ഥാന നഗരിയായ റിയാദ് ഒന്നാമതെത്തി. ഏറ്റവും വലിയ തിയറ്ററുകളുടെ ശേഷി 18,000 ആളുകളിൽ എത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സൗദി അറേബ്യൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൾച്ചർ ആൻഡ് ആർട്‌സിന്റെ (സാസ്‌ക) ആസ്ഥാനത്തെ 11 തിയറ്ററുകളും സാഹിത്യ ക്ലബ്ബുകളുടെ ആസ്ഥാനത്ത് 13 തിയേറ്ററുകളും റിയാദ് സീസണിൽ 12 തിയേറ്ററുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

സാസ്‌കയുടെ ശാഖകളിലെ 16 ഗാലറികൾ ഉൾപ്പെടെ മൊത്തം ഗാലറികളുടെ എണ്ണം 75 ആയി. സാഹിത്യ ക്ലബ്ബുകളിൽ ആറ് ഗാലറികൾ, സൗദി സൊസൈറ്റി ഫോർ ഫൈൻ ആർട്‌സിന്റെ ശാഖകളിൽ 17 ഗാലറികളുമുണ്ട്.

English Summary : Saudi Arabia has a total of 262 theatres, Riyadh tops up with 52