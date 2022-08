ഉൽപന്നം വാങ്ങാൻ ഉപഭോക്താവിന്റെ നിർബന്ധിക്കാൻ അവകാശമില്ലെന്ന് എംഒസി

റിയാദ് ∙ ഒരു ഉൽപന്നം വാങ്ങാൻ എത്തിയ വ്യക്തിയെ രണ്ടു ഉൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ നിർബന്ധിക്കാൻ വിൽപനക്കാരന് അവകാശമില്ലെന്ന് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം (എംഒസി) വ്യക്തമാക്കി. ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുജന അവബോധം വളർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രതിവാര ക്യാംപെയ്നിന്റെ ഭാഗമായാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിശദീകരണം.

എന്നാൽ, ഈ നിയമത്തിന് രണ്ടു തലങ്ങളുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഒരു പ്രത്യേക ഉൽപന്നം വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഇനം സൗജന്യമായി ലഭിക്കുമെന്ന ഓഫർ കടകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കടകൾക്കോ വിൽപനക്കാർക്കോ ഈ രീതി ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്. രണ്ടു ഇനങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പരസ്യം ചെയ്താലും അവ നൽകാൻ അനുവാദമുണ്ട്.

English Summary : Saudi Commerce Ministry says sellers have no right to coerce consumers