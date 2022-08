ദോഹ∙ അനുവദനീയമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് മാലിന്യങ്ങൾ ഇറക്കിയ ട്രക്ക് പിടിച്ചെടുത്തു.

പൊതുശുചിത്വ നിയമം ലംഘിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഉം സലാൽ നഗരസഭയിലെ പബ്ലിക് കൺട്രോൾ വകുപ്പാണ് ട്രക്ക് പിടിച്ചെടുത്തത്. ലംഘകർക്കെതിരെ കർശന നടപടികളും അധികൃതർ സ്വീകരിച്ചു.

English Summary : Umm Salal Municipality seizes truck for dumping waste in an undesignated area