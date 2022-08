ഇന്ത്യ–പാക്ക് മൽസരം കാണാൻ ആരാധകരുടെ ഒഴുക്ക്; ഗതാഗത കുരുക്ക്, വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ടനിര

ദുബായ് ∙ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും മുഖാമുഖം വരുമ്പോഴെല്ലാം കാണികളിൽ ആകാംക്ഷ നിറയുന്നു. വികാരങ്ങൾ മാറിമറിയുന്നു. ആരാധകരെ ആവേശഭരിതരാക്കുന്നു. ഏഷ്യാ കപ്പ് 2022 ൽ ഇന്ന് അയൽക്കാർ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. ഇന്ത്യക്കാരും പാക്കിസ്ഥാനികളും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള യുഎഇയിലെ പ്രഭചൊരിയുന്ന സ്റ്റേഡിയത്തിൽ.



ആവേശകരമായ മറ്റൊരു ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടം കാണാൻ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ ദുബായ് സ്പോർട്സ് സിറ്റിയിലെ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലേയ്ക്ക് ആരാധകരുടെ വലിയ ഒഴുക്കാണ്. വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ടനിര കിലോമീറ്ററുകളോളമായിരുന്നു. നിരവധി പേർ കാൽനടയായാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പോയത്. വാഹനങ്ങളിൽ എത്തിയവരിൽ പലരും മണിക്കൂറുകൾ വഴിയിൽ കിടന്നു. യുഎഇയിൽ ഇന്ന് വാരാന്ത്യ അവധി ദിവസമായതിനാൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യ, പാക് ആരാധകർ ഉച്ചയോടെ തന്നെ സ്റ്റേഡിയം ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

ഇരു ടീമുകളും കടുത്ത വെല്ലുവിളിയായാണ് ഇൗ മത്സരത്തെ കാണുന്നത്. എങ്കിലും വിജയം മാത്രമാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഇന്നലെ ഇന്ത്യൻ നായകൻ രോഹിത് ശർമ വാർത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇരുടീമിലെയും പ്രധാന ഫാസ്റ്റ് ബോളർമാർ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിനില്ലാത്തത് ആരാധകരെ കുറച്ച് ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജസ് പ്രീത് ബുമ്രയും ഷഹീൻ അഫ്രീദിയും പരുക്കിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങാത്തത്.

ഇന്ത്യ–പാക് മത്സരം എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ ഒാൺലൈനിലൂടെ ടിക്കറ്റുകൾ മുഴുവൻ വിറ്റഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ചില വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഫെയ്സ്ബുക്ക് വഴിയുമൊക്കെ ചിലർ അനധികൃതമായി ടിക്കറ്റുകൾ വിൽക്കുന്നത് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 500 ദിർഹം വരെയാണ് ഒരു ടിക്കറ്റിന് കരിഞ്ചന്തക്കാർ ഇൗടാക്കുന്നത്. യുഎഇയിലെ പല റസ്റ്ററന്‍റുകളും നിരക്ക് ഇൗടാക്കി വലിയ സ്ക്രീനിൽ മത്സരം തത്സമയം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഗ്രൗണ്ടിലയ്ക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വലിയ സ്ക്രീനിലൂടെ കളി കണ്ട് സംതൃപ്തിയടയാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ കടുത്ത ആരാധകനായ ഫഹദ് സാലിഹ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ഇന്നലെ നടന്ന ടൂർണമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരം കാണാൻ ശ്രീലങ്കൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആരാധകരും കൂട്ടത്തോടെ എത്തിച്ചേർന്നു. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗ്രൗണ്ടിലേയ്ക്ക് വൈകിട്ട് നാലു മണി മുതലേ ആളുകൾ ഒഴുകി. ആദ്യവിജയം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ, ഗ്യാലറികളിൽ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ആരാധകർ സന്തോഷനൃത്തം ചവിട്ടി. ശ്രീലങ്കൻ ആരാധകർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗ്രൗണ്ടിന് പുറത്തുപോകാനുള്ള തിടുക്കത്തിലുമായിരുന്നു. യുഎഇയിൽ ശ്രീലങ്കക്കാരേക്കാൾ കൂടുതൽ അഫ്ഗാൻ സ്വദേശികളാണുള്ളത്.

