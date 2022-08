ഖത്തരി അമീരി സേനയ്ക്ക് കരുത്തേകാന്‍ ടൈഫൂണ്‍ യുദ്ധ വിമാനങ്ങൾ എത്തി

ദോഹ∙ ഖത്തരി അമീരി സേനയ്ക്ക് കരുത്തേകാന്‍ അത്യാധുനിക യൂറോഫൈറ്റര്‍ ടൈഫൂണ്‍ യുദ്ധ വിമാനങ്ങളുടെ ആദ്യ ബാച്ച് ഖത്തറിലെത്തി. യുദ്ധ വിമാനങ്ങളെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ ദുഖാനിലെ എയര്‍ബേസില്‍ അമീര്‍ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിന്‍ ഹമദ് അല്‍താനിയും എത്തി.

അമീരി എയര്‍ഫോഴ്‌സിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടനില്‍ നിന്നെത്തിയ ആദ്യ ബാച്ചിലെ ടൈഫൂണ്‍ യുദ്ധ വിമാനങ്ങളില്‍ (അല്‍ ദരിയാത്ത്) എഫ് 15-ക്യുഎ, റഫാല്‍ എന്നിവയാണുള്ളത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെ എത്തിയ വിമാനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാന്‍ എയര്‍ബേസിലെത്തിയ അമീര്‍ വിമാനങ്ങളുടെ ലൈവ് എയര്‍ഷോയും വീക്ഷിച്ചു. യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും സംബന്ധിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അമീറിന് വിശദീകരിച്ചു.

2017 ലാണ് ബ്രിട്ടനുമായി 24 ടൈഫൂണ്‍ യുദ്ധ വിമാനങ്ങളുടെ വില്‍പന കരാറില്‍ ഖത്തര്‍ ഒപ്പുവെച്ചത്. 600 കോടി യൂറോയാണ് കരാര്‍ മൂല്യം.ഫ്രഞ്ച് ഡാസ്സോ ഏവിയേഷന്‍ ഗ്രൂപ്പുമായി 12 റഫാല്‍ യുദ്ധ വിമാനങ്ങള്‍ വാങ്ങാനുള്ള കരാറിലും ഖത്തര്‍ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു.

ദുഖാനിലെ എയര്‍ബേസില്‍ എത്തിയ വിമാനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാന്‍ ഡപ്യൂട്ടി പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധസഹമന്ത്രിയുമായ ഡോ.ഖാലിദ് ബിന്‍ മുഹമ്മദ് അല്‍ അത്തിയ്യ, ഖത്തര്‍ സായുധ സേന ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ലഫ.ജനറല്‍ (പൈലറ്റ്) സലിം ബിന്‍ ഹമദ് ബിന്‍ അഖീല്‍ അല്‍ നാബിത്, അമീരി എയര്‍ഫോഴ്‌സ് കമാന്‍ഡര്‍ ബ്രിഗേഡിയര്‍ ജനറല്‍ (പൈലറ്റ്) ജാസിം മുഹമ്മദ് അല്‍ മന്നായി, ഖത്തര്‍ സായുധ സേനയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എന്നിവരും എത്തിയിരുന്നു.

