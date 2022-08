സൗദിയിൽ ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് 2 മരണം

റിയാദ്∙ സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിസാനിൽ മിനി ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു മരണം. 15 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു . ജിസാൻ മേഖലയിലെ സ്വാബിയയിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് മബൂജ് സിഗ്നലിലേക്ക് കയറിയ വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.

മൂന്നു പേരുടെ പരുക്ക് ഗുരുതരമാണ് . അഞ്ചു പേരുടെ പരുക്കുകൾ മിതമായ നിലയിലാണെന്നും ഏഴു പേരുടെ പരുക്കുകൾ നിസാരമാണെന്നും ജിസാൻ മേഖല റെഡ് ക്രസന്റ് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു . സംഭവ സ്ഥലത്തു കുതിച്ചെത്തിയ റെഡ് ക്രസന്റ് വിഭാഗം ത്വരിത ഗതിയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയതായി ജിസാൻ മേഖലയിലെ റെഡ് ക്രസന്റ് അതോറിറ്റി ശാഖ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ : ആദിൽ അബ്ദു അരീഷി പറഞ്ഞു.



പരുക്കേറ്റവരെ കിങ് ഫഹദ് സെൻട്രൽ ആശുപത്രി , പ്രിൻസ് മുഹമ്മദ് ബിൻ നാസർ ആശുപത്രി , ജിസാൻ ജനറൽ ആശുപത്രി , സ്വാബിയ ജനറൽ ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി . മരിച്ചവരെയും പരുക്കേറ്റവരെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.



English Summary : Two died in mini bus and car collision in Jizan, Saudi