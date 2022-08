ഫാൽക്കണുകളോട് ഇഷ്ടം കൂടി മലയാളി

റിയാദ് ∙ രാജ്യാന്തര ഫാൽക്കൺ (പ്രാപ്പിടിയൻ) മേളയിൽ വേട്ടപ്പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് ക്ലാസെടുത്ത് മലയാളി. കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ജന്തുശാസ്ത്ര വിഭാഗം അസി. പ്രഫസർ ഡോ. സുബൈർ മേടമ്മലാണ് അറേബ്യൻവേഷം ധരിച്ച് അറബിക് ഭാഷയിലടക്കം ക്ലാസെടുക്കുന്നത്. സൗദി ഫാൽക്കൺസ് ക്ലബ്ബിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരമെത്തിയ ഡോ. സുബൈർ, സർവകലാശാല ക്യാംപസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷിഗവേഷണ കേന്ദ്രം കോഓർഡിനേറ്ററുമാണ്.

റിയാദിൽ നിന്ന് 74 കിലോമീറ്റർ അകലെ മൽഹമിൽ നടക്കുന്ന മേളയിൽ ദിവസവും വൈകിട്ട് 4നാണ് സ്കൂൾ, കോളജ് വിദ്യാർഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ശിൽപശാലയും മുഖാമുഖം പരിപാടിയും. വിവിധയിനം ഫാൽക്കണുകൾ, അവയുടെ പരിപാലനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചു യുവതലമുറയിൽ അവബോധം വളർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണിത്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാൽക്കണുകളെ വളർത്തുന്നതും അവയെ വേട്ടയ്ക്കുപയോഗിക്കുന്നതും സൗദിയിലാണെന്ന് ഡോ. സുബൈർ പറഞ്ഞു.

പക്ഷികളുടെ ലേലത്തിനു പുറമേ സൗന്ദര്യം, പറക്കൽ, വേട്ട എന്നിവയിൽ മത്സരവുമുണ്ട്. മലപ്പുറം തിരൂർ വാണിയന്നൂർ മേടമ്മൽ കുഞ്ഞൈദ്രു ഹാജിയുടെയും കെ.വി ഫാത്തിമയുടെയും മകനാണ്. വളവന്നൂർ ബാഫഖി യത്തീംഖാന ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്ലസ്ടു അധ്യാപിക സജിതയാണ് ഭാര്യ, മക്കൾ: ആദിൽ, അമൽ, അൽഫ.

ഫാൽക്കൺ മേളകളിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യം

ഡോ. സുബൈർ 27 വർഷമായി ഫാൽക്കണുകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. വളവന്നൂർ ബാഫഖി യത്തീംഖാന ഹയർസെക്കൻഡറി അധ്യാപകനായിരിക്കെ 5 വർഷത്തെ അവധിയെടുത്താണ് ഗവേഷണം നടത്തിയത്. 7 രാജ്യങ്ങളിൽ പഠനം നടത്തിയതിനു പുറമേ ജർമനിയിൽ ഫാൽക്കണുകളുടെ കൃത്രിമ പ്രജനനത്തിൽ പരിശീലനവും നേടി 2003ൽ ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കി.

2004ൽ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്നു ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ശേഷം അവിടെ റിസർച് വിഭാഗത്തിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. 2010ൽ യുഎഇ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാന്റെ ക്ഷണപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാൽക്കണുകളെ നോക്കാൻ അബുദാബിയിലെത്തി. അതിനിടെ ദേശീയ പെട്രോളിയം കമ്പനി 'അഡ്നോക്കി'ൽ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞനായി.

2012ൽ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ജന്തുശാസ്ത്ര വിഭാഗം അസി. പ്രഫസറായി നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങി. 2001ൽ എമിറേറ്റ്സ് ഫൽക്കണേഴ്സ് ക്ലബ്ബിൽ അംഗത്വം കിട്ടിയ ഏക വിദേശിയാണ് ഡോ. സുബൈർ. അബുദാബി അറബ് ഹണ്ടിങ് ഷോയിൽ 20 വർഷമായി പങ്കെടുക്കുന്നു.

ഖത്തർ, കുവൈത്ത്, ബഹ്റൈൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഫാൽക്കൺ മേളകളിലും സ്ഥിരം ക്ഷണിതാവാണ്. 2018ൽ ഖത്തർ മുൻ അമീർ ഹമദ് അൽത്താനി മൊറോക്കോയിൽ തുടങ്ങിയ ഫാൽക്കൺ ബ്രീഡിങ് സെന്ററിൽ കൺസൽറ്റന്റ് എന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധേയനായി.

English Summary : Keralite zoologist, invited by the Saudi Falcons Club took a course on birds of prey in International Falcon Fest