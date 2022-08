യുഎഇയില്‍ 10 ലക്ഷത്തിലേറെ വിദ്യാർഥികൾ ഇന്ന് സ്കൂളുകളിലേക്ക് മടങ്ങി

അബുദാബി ∙ വേനലവധിക്ക് ശേഷം യുഎഇയിലെ 10 ലക്ഷത്തിലേറെ വിദ്യാർഥികൾ ഇന്ന് സ്കൂളുകളിലേക്ക് മടങ്ങി. കോവിഡ് -19 സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ഇളവോടെയാണ് മിക്ക എമിറേറ്റുകളിലും വിദ്യാർഥികൾ ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിൽ മലയാളികളടക്കം ഒട്ടേറെ വിദ്യാർഥികൾ ഇനിയും നാട്ടിൽ നിന്ന് അവധിക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്തേണ്ടതുണ്ട്. വിമാന ടിക്കറ്റ് ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കുന്നതിനാൽ, കുറയാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് പലരും. ചെറിയ ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികളുള്ള കുടുംബങ്ങൾ പലതും ഒാണം കൂടി ആഘോഷിച്ച് വരാനാണ് തീരുമാനം. അപ്പോഴേയ്ക്കും വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുറയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലുമാണ്.

ഇന്ത്യൻ പാഠ്യപദ്ധതി പിന്തുടരുന്ന ഏഷ്യൻ സ്കൂളുകൾക്ക് അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണിത്. എന്നാൽ യുഎഇ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പാഠ്യപദ്ധതി പിന്തുടരുന്ന സ്‌കൂളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി സ്‌കൂളുകൾക്ക് പുതിയ അധ്യയന വർഷാ (2022-2023)രംഭവും. 65,000 അധ്യാപകരും സ്‌കൂൾ ജീവനക്കാരും കൂടി ഇന്ന് സ്കൂളുകളിലെത്തി.

സ്‌കൂൾ ക്യാംപസുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർഥികളുടെയും മടങ്ങിവരവ് വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞതാണ്. നിർബന്ധിത സാമൂഹിക അകലം റദ്ദാക്കൽ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സഹകരണ പഠനത്തിനുള്ള കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ അനുവദിക്കൽ, വലിയ തോതിലുള്ള പരിപാടികൾ, ഫീൽഡ് ട്രിപ്പുകൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഇൗ സന്തോഷത്തിന് കാരണം. ഇത് കുട്ടികളുടെ പഠനാനുഭവം വളരെയധികം വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് അധ്യാപകർ പറയുന്നു. വിദ്യാർഥികൾ മഹാമാരിക്ക് മുമ്പുള്ള സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു.

ബാക് ടു സ്കൂൾ പ്രമോഷനുമായി മിക്ക സൂപ്പർ–ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപേ രംഗത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങള്‍ക്ക് അമിത വില എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സാമ്പത്തിക വിഭാഗവും മറ്റും പരിശോധനയും നടത്തിവരുന്നു.

English Summary : More tha one million students returned to UAE schools today