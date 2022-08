മലയാളി യുവാക്കൾക്ക് യുഎഇ ഗോൾഡൻ വീസ

അബുദാബി ∙ കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളായ രണ്ടു മലയാളി യുവാക്കൾക്ക് യുഎഇ സർക്കാരിന്റെ ഗോൾഡൻ വീസ. അബുദാബി പൊലീസിൽ പ്രോഗ്രാമറായ റിഷാദ് അപ്പാട്ട്, റാസൽഖൈമ പൊലീസിൽ പ്രോഗ്രാമറായ അസ്‍ലം പാലക്കൽ എന്നിവർക്കാണ് യുഎഇയുടെ 10 വർഷ ഗോൾഡൻ വീസ ലഭിച്ചത്.

അബുദാബി പൊലീസിൽ ആറു വർഷത്തിലേറെയായി സേവനം ചെയ്യുന്ന റിഷാദ് കോഴിക്കോട് കൊളത്തറ സ്വദേശിയാണ്. ഏഴു വർഷമായി യുഎഇയിൽ എത്തിയിട്ട്. എട്ടു വർഷത്തിൽ അധികമായി യുഎഇയിൽ കഴിയുന്ന അസ്‍ലം കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷമായി റാസൽഖൈമ പൊലീസിൽ സേവനമനുഷ്ടിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട് വട്ടക്കിണർ സ്വദേശിയാണ്. ഇരുവരും കുടുംബസമേതം യുഎഇയിൽ താമസിക്കുന്നു.

വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവർക്കു യുഎഇ സർക്കാർ നൽകുന്ന ദീർഘകാല താമസ വീസയാണ് ഗോൾഡൻ വീസ. നിരവധി മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് യുഎഇ ഗോൾഡൻ വീസ നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary : Two keralites employed with Abu-Dhabi and RAK police forces get UAE Golden visa