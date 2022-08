തർക്കം, തടവിലാക്കൽ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി പരാതി; കരച്ചിൽ രക്ഷയായി, പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ

ദുബായ് ∙ വീസയ്ക്കായി നൽകിയ 500 ദിർഹം സംബന്ധിച്ച തർക്കത്തെ തുടർന്ന് മൂന്നു പേർ ചേർന്ന് യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, ദുബായ് അൽ റഖയിലെ ഒരു അപ്പാർട്ട്‌മെന്റിൽ 15 മണിക്കൂർ തടവിലാക്കി. പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കോടതി ആറു മാസം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു. ശിക്ഷാ കാലാവധിക്ക് ശേഷം മൂന്നു പേരെയും നാടുകടത്തും.

കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണ് സംഭവം. ദുബായ് പൊലീസിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ട് വഴി ദുരിതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ഫോൺ വിളിച്ചതോടെയാണ് കേസിന്റെ സംഭവം പുറംലോകമറിഞ്ഞത്. ദുബായിലെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷനിൽ നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് അന്വേഷണ സംഘം സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് പോയത്.

അന്വേഷണസംഘം വാതിലിൽ മുട്ടിയപ്പോൾ കുറ്റവാളികളിലൊരാൾ വാതിൽ തുറന്നെങ്കിലും പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ ആരുമില്ലെന്നായിരുന്നു മൊഴി. തുടർന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടയാളുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട സംഘം പ്രതികൾ മൂന്നുപേരെയും പിടികൂടുകയായിരുന്നു.



തന്റെ സഹോദരന് എൻട്രി വീസ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് 500 ദിർഹം കൈപ്പറ്റി വഞ്ചിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് തങ്ങൾ യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്ന് പ്രതികൾ പറഞ്ഞു. താൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇവർ വഴി തടയുകയും ചെയ്തതായി വ്യക്തമാക്കി. മൂന്നു പേരിൽ ഒരാൾ തലയിൽ അടിക്കുകയും മറ്റു രണ്ടുപേർ ബലമായി പിടിച്ചുവയ്ക്കുകയും പിന്നീട് അടുത്തുള്ള ഒരു അപാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു, അവിടെയാണ് 15 മണിക്കൂർ തടവിലാക്കിയത്.



English Summary: 3 people jailed in Dubai for kidnapping and detaining man for 15 hours over Dh500