പുകയില ഉൽപന്നങ്ങൾ: 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകണം, കടകൾക്കും നിയന്ത്രണവുമായി സൗദി

റിയാദ് ∙ 18 വയസ്സിനു താഴെയുള്ളവർക്ക് പുകയില കടയിൽ പ്രവേശിക്കാനോ ഉൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങാനോ അനുവാദമില്ലെന്ന് മുനിസിപ്പൽ, റൂറൽ അഫയേഴ്‌സ് ആൻഡ് ഹൗസിങ് മന്ത്രാലയം. 18 വയസ് തികഞ്ഞതിന്റെ തെളിവ് നൽകാൻ വാങ്ങുന്നയാളോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ വിൽപ്പനക്കാരന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പുകയില ഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾക്കായി മന്ത്രാലയം നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ‘ഇസ്തിത്‌ലാ’ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

24 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള വർക്ക് പെർമിറ്റ് നേടിയ ശേഷമല്ലാതെ രാത്രി 12 മണിക്ക് ശേഷം കടകൾ തുറക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. റമസാനിലും അവധി ദിവസങ്ങളിലും ഈ നിബന്ധന ബാധകമല്ല. 20 സിഗരറ്റിൽ കൂടാത്ത പരമാവധി എണ്ണം അടച്ച പായ്ക്കറ്റിൽ വിൽക്കാൻ കടകൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

പുകയിലയുടെയോ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഉത്പന്നങ്ങളോ വിലയിൽ എന്തെങ്കിലും കിഴിവ് നൽകുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. വാഹനങ്ങൾ, ബസുകൾ, ട്രെയിനുകൾ, കപ്പലുകൾ, ബോട്ടുകൾ, വിമാനങ്ങൾ തുടങ്ങി പൊതുഗതാഗത മാർഗങ്ങളിലും പുകയിലയോ അതടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും ഉൽപോന്നങ്ങളോ വിൽക്കുന്നതും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, പുകയില കടകളിലെ തൊഴിലാളികൾ യൂണിഫോം ധരിക്കണം. കൂടാതെ കടയുടെ പേര് സൂചിപ്പിച്ച് വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം. ഏതെങ്കിലും രോഗം ബാധിച്ചാൽ ജീവനക്കാർ ജോലി അവസാനിപ്പിക്കണം. രോഗം പൂർണമായി സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതുവരെ അവർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. തൊഴിലാളികൾക്കായി ശുചിമുറിയും വിശ്രമമുറികളും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും അവയിൽ കസേരകളും പ്രാർഥനയ്ക്കുള്ള സ്ഥലവും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.

കടയ്ക്കുള്ളിൽ ഉറങ്ങുകയോ വിശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനായി നിയുക്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും പുകവലിക്കുന്നതും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുകയില ഉൽപന്നങ്ങളും സാധനങ്ങളും കടയുടെ തറയിലോ മുൻവശത്തോ തടി, പ്ലാസ്റ്റിക് പലകകളിലോ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചട്ടങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്നു.

പകരം അവ ഷെൽഫുകളിലും ലോഹവും തുരുമ്പും പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഡ്രോയറുകളിലും ക്രമമായ രീതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണം. പുകയില ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ കടകൾക്കുള്ളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം അതിന്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ പറയുന്നു.

English Summary : Saudi Arabia bans sale of tobacco products to people under the age of 18