ജിദ്ദ∙ സൗദിയിലെ വിദേശികൾക്കു ഡൈവിങ് ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിനു സ്‌പോൺസറുടെ അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്നു സൗദി വാട്ടർ സ്‌പോർട്‌സ് ആൻഡ് ഡൈവിങ് ഫെഡറേഷൻ പറഞ്ഞു.

വിദേശികൾക്കു ഡൈവിങ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് സ്‌പോൺസറുടെ അനുമതി വേണമെന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രാദേശിക മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ആ വാർത്ത തെറ്റാണെന്നും ഫെഡറേഷനോ മറ്റേതെങ്കിലും ഏജൻസിയോ ഡൈവിങ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിബന്ധനയും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലെന്നു പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. ഡൈവിങ് ലൈസൻസ് നൽകാൻ അധികാരമുള്ള ഒരേയൊരു കമ്മിറ്റി തങ്ങളാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചർത്തു.



തെറ്റായ വാർത്ത നൽകിയ പത്രം ഔദ്യോഗികമായി മാപ്പ് പറയണമെന്ന് അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Sponsor's approval not required for expat diving license in Saudi