മൈദയ്ക്കുള്ളിൽ ലഹരി മരുന്ന് ഒളിപ്പിച്ച് കടത്താൻ ശ്രമം; സൗദിയിൽ എട്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ

റിയാദ് ∙ സൗദി അറേബ്യയിൽ വീണ്ടും വൻ ലഹരി മരുന്ന് വേട്ട. കയറ്റുമതി ചെയ്ത മൈദയ്ക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച 47 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആംഫെറ്റാമൈൻ ഗുളികകൾ സുരക്ഷാ അധികാരികൾ പിടികൂടി. സംഭവത്തിൽ എട്ടു വിദേശികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

റിയാദ് ഡ്രൈ തുറമുഖത്തിലേയ്ക്ക് ലഹരി മരുന്ന് ശേഖരം കടത്തുകയും പിന്നീട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഗോഡൗണിലേയ്ക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തതായി ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ വക്താവ് മുഹമ്മദ് അൽ നുജൈദി പറഞ്ഞു.

ഒറ്റ ഓപ്പറേഷനിൽ രാജ്യത്തേയ്ക്ക് കടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ ലഹരി മരുന്ന് ശേഖരമാണ് പിടികൂടിയതെന്ന് അൽ നുജൈദി പറഞ്ഞു. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗോഡൗണിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയാണ് കള്ളക്കടത്തുകാരെ പിടികൂടിയത്. ഇവരിൽ ആറ് സിറിയൻ പൗരന്മാരും രണ്ട് പാക്കിസ്ഥാനികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.



സകാത്ത്, ടാക്‌സ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റിയുടെ ഏകോപനത്തോടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പിടികൂടിയത്. പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറുന്നതിനു മുമ്പ് അവർക്കെതിരെ പ്രാഥമിക നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

രാജ്യത്തിന്റെയും യുവതലമുറയുടെയും സുരക്ഷ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ലഹരി മരുന്ന് കള്ളക്കടത്ത് സുരക്ഷാ സേന സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതരത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നതിന് സുരക്ഷാ സേന അവരുടെ ചുമതലകൾ തുടരുമെന്ന് അൽ നുജൈദി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.



സുരക്ഷാ അധികാരികൾ അത്തരം എല്ലാ കള്ളക്കടത്ത് ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ലഹരി മരുന്ന് കള്ളക്കടത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



English Summary : In largest ever drug haul, 8 arrested and 47 million amphetamine pills seized