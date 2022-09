വടിയുമായി ഓടി, അനാഥാലയത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് മർദനം; വൈറൽ വിഡിയോയിൽ അന്വേഷണം

ഖമീഷ് മുഷൈത് ∙ സൗദി അറേബ്യയിൽ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ചേർന്ന് സ്ത്രീകളെ ആക്രമിക്കുന്ന വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി. അസീർ ഗവർണർ തുർക്കി ബിൻ തലാൽ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് രാജകുമാരൻ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനും കേസ് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് കൈമാറാനും ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചതായി സൗദി പ്രസ് ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഖമീഷ് മുഷൈത്തിലെ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ അനാഥാലായത്തിലാണ് സംഭവം. മുഖം മറച്ച പർധ ധരിച്ച ഒട്ടേറെ പേരും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്ന് കരുതുന്നവരും അനാഥാലയത്തിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതും ചില സ്ത്രീകളെ ഒാടിച്ച് വടികൊണ്ടും മറ്റും മർദിക്കുന്നതുമാണ് വിഡിയോയിലുള്ളത്. മാറിനിന്ന് ഇത് ആരോ വിഡിയോയിൽ പകർത്തുകയായിരുന്നു.

സ്ത്രീകൾ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് കരയുന്നതും കേൾക്കാം. ഇൗ വിഡിയോയുടെ "ഖമീസ് മുഷൈത് അനാഥർ" എന്ന ഹാഷ്‌ടാഗ് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ട്വിറ്ററിൽ വൈറലായി. സൗദി അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ ടാഗായും മാറി.

സംഭവത്തെ അപലപിച്ച് അസീർ മേഖല ഗവർണേറ്റ് പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി. ഇത് ക്രിമിനൽ നടപടി ക്രമങ്ങളുടെ 2, 12, 36, 41, 43, 53, 54 എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരുന്നു.

English Summary : Saudi opens investigation into video of women being assaulted in orphanage