പെട്രോൾ ലീറ്ററിന് 62 ഫിൽസ് കുറഞ്ഞു; പുതിയ ഇന്ധന വില പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎഇ

അബുദാബി ∙ യുഎഇയിൽ സെപ്റ്റംബറിലെ റിട്ടെയിൽ ഇന്ധന വില പ്രഖ്യാപിച്ചു. പെട്രോള്‍ ലീറ്ററിന് കഴിഞ്ഞ മാസത്തേക്കാളും 62 ഫിൽസ് കുറഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റിൽ ലീറ്ററിന് 60 ഫിൽസ് വില കുറച്ചിരുന്നു. കുത്തനെ കൂടിയ ശേഷം ഇത് തുടർച്ചയായ രണ്ടാമത്തെ മാസമാണ് ഇന്ധന വില കുറയുന്നത്.

ഇന്നു (സെപ്റ്റംബർ 1) മുതൽ സൂപ്പർ 98 പെട്രോൾ ലീറ്ററിന് 3.41 ദിർഹമാണ് പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇൗടാക്കുക. ഓഗസ്റ്റിലെ 4.03 ദിർഹവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 15.4 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. സ്പെഷ്യൽ 95 പെട്രോൾ ലീറ്ററിന് 3.92 ദിർഹത്തിൽ നിന്ന് 3.30 ദിർഹമായി കുറഞ്ഞു (പോയ മാസത്തേക്കാളും 15.8 ശതമാനം കുറഞ്ഞു).

ഇ-പ്ലസ് 91 പെട്രോളിന് ലീറ്ററിന് 3.22 ദിർഹം വിലവരും, ഓഗസ്റ്റിൽ ലീറ്ററിന് 3.84 ദിർഹമായിരുന്നു. 16.1 ശതമാനം ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഡീസൽ ലീറ്ററിന് 3.87 ദിർഹം ഈടാക്കും. ഓഗസ്റ്റിൽ 4.14 ദിർഹമായിരുന്നു.

