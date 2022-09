റിയാദ് ∙ വ്യക്തികളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള ദേശീയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി സിഹതി ആപ്പ് മാറിയെന്ന് സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. വ്യക്തികൾക്ക് ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ദേശീയ ഇ-പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി സിഹതി ആപ്പിനെ മാറ്റുന്നതിനായി ഡിജിറ്റൽ ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റിയുമായി (ഡിജിഎ) സഹകരണ കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ആപ്പ് വഴി ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ എല്ലാ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സിഹതി ആപ്പുമായി സംയോജിപ്പിക്കും. ഗുണഭോക്താവിന്റെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള ഇടപാട് സുഗമമാക്കുക തുടങ്ങിയ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ കരാർ.

English Summary : Sehhaty app becomes national e-platform for healthcare services in Saudi Arabia