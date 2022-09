ഓർമകളിലേക്കൊരു പറക്കൽ; പട്ടം പറത്തുന്ന ചിത്രം പങ്കുവച്ച് ദുബായ് കിരീടാവകാശി

ദുബായ് ∙ ഓർമകൾ പിറകിലോട്ട് പറന്നു, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായി ദുബായ് കിരീടാവകാശിയും ദുബായ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം പട്ടം പറത്തി. വെള്ളിയാഴ്ച ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പട്ടം പറത്തുന്നത് ആസ്വദിക്കുന്ന ചിത്രം അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു.

ഒരു കുട്ടിയോടൊപ്പം പട്ടം ചരടിൽ വലിക്കുന്നതാണ് ചിത്രം. അടിക്കുറിപ്പിൽ @faz3 എഴുതി: "#കിറ്റ്ഫ്ലൈയിങ്– ഓർമകൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നു." ‌ചിത്രത്തിന് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 72,000 ലൈക്കുകൾ ലഭിച്ചു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ 14.6 ദശലക്ഷം ഫോളോവേഴ്‌സുള്ള ദുബായ് കിരീടാവകാശി യൂറോപ്പിലെ കുടുംബ അവധിക്കാലത്തിന്റെ സ്‌നാപ്പ്ഷോട്ടുകളാണ് പങ്കിട്ടത്.

അടുത്തിടെ, തന്റെ ഇരട്ടക്കുട്ടികളായ ഷെയ്ഖയുടെയും റാഷിദിന്റെയും രണ്ടു ചിത്രങ്ങളും അവരുടെ മുത്തച്ഛനും യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമുമായി അദ്ദേഹം പങ്കിട്ടിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ യോർക് ഷെയറിൽ വേട്ടയാടുന്ന ചിത്രവും പങ്കിട്ടിരുന്നു.

English Summary: Sheikh Hamdan shares new photo and says flying kite with son 'brings back memories'