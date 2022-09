അനധികൃത തടങ്കൽ; ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചു

റിയാദ്∙ വ്യക്തിയെ അനധികൃതമായി തടങ്കലിൽ വച്ചതിന് തടങ്കൽ ഏജൻസിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. തടങ്കലിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന നിയമപരമായ ഒരു രേഖയുടെയും പിന്തുണയില്ലാതെയാണ് വ്യക്തിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്ന് അന്വേഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് തെളിഞ്ഞതായി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

നിയമപരമായ ഒരു രേഖയും കൂടാതെ ആരെയും തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുകയോ നിയോഗിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് പൂട്ടിയിടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ജുഡീഷ്യൽ മേൽനോട്ടവും പരിശോധനയും നടത്തുക എന്ന ദൗത്യം പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ തുടരും.

പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ തടവുകാരുടെ പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായി തടവുകാരോട് കർശനമായി പെരുമാറാൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഒരു നിയമപരമായ രേഖയും കൂടാതെ തടങ്കലിൽ വച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് പോർട്ടലിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്ഷർ പോർട്ടലിലെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ സർവീസസ് ഓപ്ഷനിലൂടെയോ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് പരാതികൾ സ്വീകരിക്കും. അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

നിയമപരമായ അടിത്തറയുള്ള കേസുകളിൽ അല്ലാതെ വ്യക്തികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാനോ അനുവാദമില്ല. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ 24 മണിക്കൂറും തടങ്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണവും പരിശോധനയും നടത്തുന്നുണ്ട്.

English Summary: Detention agency official in Saudi faces prosecution for illegal detention of a person