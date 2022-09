സൗദി ഗെയിംസ്: 6,000 ലേറെ കായികതാരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും

റിയാദ് ∙ സൗദി ഗെയിംസിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നതിനായി അത്‌ലീറ്റുകൾ തയാറെടുപ്പിൽ. ഒക്‌ടോബർ 27 മുതൽ നവംബർ 7 വരെ റിയാദിൽ നടക്കുന്ന സൗദി അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയ കായികമേളയിൽ 200 ക്ലബുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് 45 ഒളിംപിക് കായിക ഇനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 6,000 ലേറെ കായികതാരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ജിദ്ദ, റിയാദ്, ദമാം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാർക്കായി യോഗ്യതാ റൗണ്ടുകളും ബൗളിങ് , ബാഡ്മിന്റൺ, സ്ക്വാഷ്, ഫെൻസിങ് എന്നിവയിൽ വനിതകളുടെ യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളും നടന്നു.

കാർട്ടിങ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ 15 അത്‌ലീറ്റുകൾ ഗെയിംസിന്റെ ആദ്യ പതിപ്പിലേക്ക് ഔദ്യോഗികമായി യോഗ്യത നേടി. കൂടാതെ ബില്ല്യാർഡിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 15 പേരും യോഗ്യത നേടി.



15 അത്‌ലീറ്റുകൾ സ്ക്വാഷിന്റെ ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. കൂടാതെ 40 വനിതാ അത്‌ലീറ്റുകൾ ഫെൻസിങിൽ സാബർ, എപ്പി, ഫോയിൽ എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ ഫൈനലിൽ യോഗ്യത നേടി.

English Summary : Over 6000 athletes to participate in Saudi Games 2022