ഗതാഗതസുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണവുമായി അബുദാബി

അബുദാബി∙ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ അബുദാബി പൊലീസ് ബോധവൽക്കരണ ക്യാംപെയിൻ തുടങ്ങി. 10 ലക്ഷത്തിലേറെ വിദ്യാർഥികൾ സ്കൂളിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഗതാഗത സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണം ശക്തമാക്കുന്നത്. എമിറേറ്റ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്, സ്കൂളുകൾ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിപാടി.

സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കുക, ബസ്സിയിൽ കയറുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഓർമപ്പെടുത്തുകയാണ് ക്യാംപെയിൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അബുദാബി പൊലീസിലെ ഗതാഗത പട്രോൾസ് വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ മുഹമ്മദ് ദാഹി അൽ ഹമീരി പറഞ്ഞു. ഗതാഗത നിയമം പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർഥികളെ ധരിപ്പിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾ മുന്നോട്ടുവരണമെന്നും പറഞ്ഞു.

English Summary : Abu Dhabi police safety campaign as students returned to school after the summer break