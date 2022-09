അബുദാബി കിസാഡിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമാണ കേന്ദ്രം നിർമിക്കാൻ പദ്ധതി

അബുദാബി∙ യുഎഇയിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമാണ കേന്ദ്രം അബുദാബി കിസാഡിൽ (ഖലീഫ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോൺ) നിർമിക്കും. സുസ്ഥിര ഗതാഗതം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമാണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ വിവിധ പാർട്സുകൾ യുഎഇയിൽ എത്തിച്ചായിരിക്കും നിർമാണം. ഭാവിയിൽ പൂർണമായും ഇവിടെ നിർമിക്കുന്നതിലേക്കു കേന്ദ്രം വികസിപ്പിക്കും. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ധാരണാപത്രത്തിൽ കിസാഡും ഗ്രീൻ മൊബിലിറ്റി കമ്പനിയായ എൻഡബ്ല്യുടിഎന്നും ഒപ്പുവച്ചു. നിർമിത ബുദ്ധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സ്മാർട് യാത്രാ വാഹനങ്ങൾ നിർമിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വർഷത്തിൽ 25000 വാഹനങ്ങളാണ് നിർമിക്കുക. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഇതു ഇരട്ടിയായി വർധിപ്പിക്കും. യുഎഇയുടെ നെറ്റ് സീറോ പദ്ധതിക്ക് ആക്കം കൂട്ടാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.

English Summary : Abu Dhabi’s first electric vehicles assembly facility opening in its KIZAD industrial zone