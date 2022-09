മാവേലിയെത്തി, കേക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ

അബുദാബി∙ മഹാബലിയെ കേക്കിൽ നിർമിച്ച് ഓണാഘോഷം മധുരതരമാക്കി മലയാളി വനിത.

കോഴിക്കോട് വടകര സ്വദേശിയും അഡ്നോക്ക് എസ്എപി കൺസൽറ്റന്റുമായ നിഷാന്തിന്റെ ഭാര്യ ശ്രുതി ശ്രീധർ ആണ് മഹാബലി കേക്ക് നിർമിച്ചത്.

26 ഇഞ്ച് ഉയരമുള്ള മഹാബലിയെ നിർമിക്കാൻ 6 കിലോ കേക്ക് വേണ്ടിവന്നു. 2 ദിവസത്തെ അധ്വാനത്തിലാണ് മധുരമുള്ള മഹാബലി രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് ശ്രുതി മനോരമയോടു പറഞ്ഞു.

ഓണത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം എന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ആശയത്തിൽനിന്നാണ് മഹാബലി കേക്കിലെത്തിയത്. കുടവയർ റൈസ് ക്രിസ്പി ട്രീറ്റിലും ഓലക്കുട കേക്ക് ബോർഡിലും നിർമിച്ചു. ശേഷിച്ച ഭാഗങ്ങൾ കേക്ക് ഉപയോഗിച്ചും.

വീട്ടമ്മയായ ശ്രുതി ഒഴിവുസമയ വിനോദമായി 7 വർഷം മുൻപാണ് കേക്ക് നിർമാണത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞത്. വ്യത്യസ്ത ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ശ്രുതി ഓരോ ഉത്സവത്തിനും പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുക പതിവാണ്.

ഓണം, വിഷു, ഈസ്റ്റർ, ഈദ് തുടങ്ങി ഏതു ആഘോഷങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായ കേക്ക് നിർമിച്ചു നൽകുന്ന ശ്രുതിക്ക് ആശയങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കേക്ക് നിർമിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം.

പ്രാദേശിക, രാജ്യാന്തര കേക്ക് നിർമാണ മത്സരങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത് സമ്മാനങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ഭർത്താവ് നിഷാന്തും മക്കളായ തമന്ന, ആദിത് എന്നിവരും പൂർണ പിന്തുണയുമായി രംഗത്തുണ്ട്.

3 മാസം മുൻപ് ഇവർ തുടങ്ങിയ യുട്യൂബ് ചാനൽ മമ്മ ആൻഡ് മിയിലൂടെ പുറത്തിറക്കിയ മഹാബലിക്ക് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ വൻ വരവേൽപാണ് ലഭിച്ചത്.

