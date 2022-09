ദുബായ്∙ബുർജ് ഖലീഫ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട 10 ലാൻഡ്‌മാർക്കുകളിൽ ഒന്നായി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ അംബരചുംബിയായ കെട്ടിടം 16.73 ദശലക്ഷം വാർഷിക സന്ദർശകരുമായി എട്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ലാൻഡ്‌മാർക്ക് ആയി യൂസ്ബൗണ്‍സ് ഡോട് കോം യാത്രാ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ റേറ്റ് ചെയ്‌തു. ബുർജ് ഖലീഫ 24.59 ദശലക്ഷം വാർഷിക ഗൂഗിൾ സെർച്ച് വോള്യങ്ങളും 6.239 ദശലക്ഷം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റുകളും രേഖപ്പെടുത്തി.

ആഗോളതലത്തിൽ നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ താജ്മഹൽ ആണു രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയത്. ഗ്രാൻഡ് കാന്യോൺ, ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ബ്രിഡ്ജ്, സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടി, ഗ്രേറ്റ് വാൾ ഓഫ് ചൈന, ഈഫൽ ടവർ, ബുർജ് ഖലീഫ, ബാൻഫ് നാഷണൽ പാർക്ക്, കൊളോസിയം എന്നിവയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട 10 ലാൻഡ്മാർക്കുകൾ.

135 ദിർഹമാണ് ബുർജ് ഖലീഫയുടെ പ്രവേശന നിരക്ക്. 17 ദശലക്ഷമാണു വാർഷിക സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം,. ടിക്കറ്റ് വിൽപനയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ വരുമാനം ബുർജ് ഖലീഫ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ടിക്കറ്റ് വിൽപനയിൽ നിന്നു മാത്രം ബുർജ് ഖലീഫയ്ക്ക് ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം 621 ദശലക്ഷം ഡോളർ വരുമാനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

സന്ദർശകരുടെ നമ്പറും ശരാശരി ടിക്കറ്റ് വിലയും മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു ലാൻഡ്‌മാർക്ക് വഴി വാർഷിക ടിക്കറ്റ് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത്. സിഡ്‌നി ഓപ്പറ ഹൗസ് (186.9 ദശലക്ഷം ഡോളർ), എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിങ് (164 ദശലക്ഷം ഡോളർ), ഗാർഡൻസ് ബൈ ദ് ബേ ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ (157.4 ദശലക്ഷം ഡോളർ), ലണ്ടൻ ഐ (148.8 ദശലക്ഷം ഡോളർ) എന്നിവയാണ് ഏറ്റവുമധികം വരുമാനം നേടുന്ന മറ്റ് മുദ്രകൾ.

English Summary: Burj Khalifa named among world's top 10 most-loved landmark in the world