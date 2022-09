ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും സൗദിയിലേക്കു ടൂറിസ്റ്റ് വീസയില്ല

റിയാദ്∙ ഡ്രൈവര്‍, നഴ്‌സ്, ലേബര്‍ എന്നീ പ്രഫഷനുകളിൽ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കു സൗദി അറേബ്യയിലേക്കു വരുന്നതിനു ടൂറിസ്റ്റ് വീസ ലഭിക്കില്ല.

മറ്റ് എല്ലാ പ്രഫഷനുകളിലുള്ളവർക്കും വീസ ലഭിക്കുമെന്നും ടൂറിസ്റ്റ് വീസയിൽ സൗദിയിൽ എത്തിയാൽ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും രേഖകൾ കയ്യിൽ കരുതണമെന്നും സൗദി ടൂറിസം മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.



ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ടൂറിസ്റ്റ് വീസ സൗദി ടൂറിസം മന്ത്രാലയം അനുവദിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് അടക്കം ഏകദേശം 435 റിയാല്‍ ചിലവ് വരും. ഇതെല്ലാം വീസ ഇഷ്യു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി ഡോളറായി അടക്കണം. വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ഇമെയില്‍ വഴി റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകള്‍ സഹിതം അപേക്ഷ നല്‍കിയാല്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം വീസ ലഭിക്കും.



ടൂറിസ്റ്റ് വീസയിൽ എത്തുന്നവർക്ക് ഉംറ കർമം നിർവഹിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഹജ് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒന്നോ അതിലധികമോ തവണ ടൂറിസ്റ്റ് വീസ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.



വീസാ അപേക്ഷകരുടെ ഗൾഫിലെ താമസ രേഖ അഥവാ ഇഖാമ കാലാവധി മൂന്നു മാസത്തിലും പാസ്പോർട്ട് കാലാവധി ആറു മാസത്തിലും കുറയാൻ പാടില്ലെന്നു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് . സിംഗിൾ എൻട്രി , മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ടൂറിസം വീസ ലഭിക്കുക.



സിംഗിൾ എൻട്രി വീസയിലൂടെ ഒരു തവണ പ്രവേശിച്ചാൽ കാലാവധി 3 മാസത്തേക്കു മാത്രമായിരിക്കും. മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി വീസയുടെ സാധുത ഒരു വർഷത്തേക്കാണെങ്കിലും ഒറ്റത്തവണ താമസിക്കുന്ന കാലയളവ് 3 മാസത്തിൽ കൂടരുത് എന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.

