റിയാദ് ∙ മൂന്നു ദിവസത്തെ സൗദി സന്ദര്‍ശനത്തിനായി കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ നാളെ (ശനി) സൗദിയിലെത്തുമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ എംബസി അറിയിച്ചു. 10,11,12 തീയതികളിൽ അദ്ദേഹം സൗദിയിലുണ്ടാകും.

ഇന്ത്യ-സൗദി പങ്കാളിത്ത കൗണ്‍സിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കല്‍, സെക്യുരിറ്റി, സോഷ്യല്‍, കള്‍ച്ചറല്‍ കോഓപ്പറേഷന്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ മന്ത്രിതല ഉദ്ഘാടന യോഗത്തില്‍ അദ്ദേഹം സംബന്ധിക്കും. സൗദി വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഫൈസല്‍ ബിന്‍ ഫര്‍ഹാന്‍ രാജകുമാരനും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കും. സുരക്ഷ, പ്രതിരോധം, സാമൂഹിക, സാംസ്‌കാരിക രംഗത്തെ സഹകരണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് യോഗത്തില്‍ വിശദമായ ചര്‍ച്ചയുണ്ടാകം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും സെക്രട്ടറി തല ചര്‍ച്ച നേരത്തെ നടന്നിരുന്നു.



യുഎന്‍, ജി 20, ജിസിസി സഹകരണത്തെ കുറിച്ചും ചര്‍ച്ചയുണ്ടാകും. ജിസിസി സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ ഡോ. നായിഫ് ഫലാഹ് മുബാറക് അടക്കമുള്ള സൗദി പ്രമുഖരുമായും അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. കൂടാതെ ഇന്ത്യന്‍ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രതിനിധികളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ സൗദി സന്ദർശനമാണിത്.

വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഗണ്യമായി ദൃഢമായിട്ടുണ്ട്.

English Summary : EAM S Jaishankar to pay 3-day visit to Saudi from tomorrow