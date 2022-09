സൗദിയിൽ പട്ടാപ്പകൽ വിദേശിയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി; സംഭവം ആളുകൾ നോക്കി നിൽക്കെ

റിയാദ്∙ റിയാദിൽ പട്ടാപ്പകൽ ആളുകൾ നോക്കി നിൽക്കെ വിദേശിയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി. സിറിയക്കാരനെയാണ് സ്വദേശി പൗരൻ ആക്രമിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയത്. റിയാദ് പ്രവിശ്യയിലാണു സംഭവം. വാഹനത്തിൽ കയറി ഡ്രൈവറായ സിറിയക്കാരനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. സിസിടിവി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ വീഡിയോ ആണു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്.

വിഡിയോയിൽ ട്രക്കിനുള്ളിൽ കയറി യുവാവ് ഒരാളെ ആക്രമിക്കുന്നതു കാണാം. സിറിയൻ പൗരൻ മറുവശത്തെ ഡോർ വഴി ചാടി ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. ഓട്ടത്തിനിടെ അദ്ദേഹം നിലത്തു വീഴുകയും പിന്തുടർന്നു നിലത്തു പിടിച്ചിട്ടു തുടർച്ചയായി പ്രതി കുത്തുകയായിരുന്നു. രണ്ടു പേരും തമ്മിലുള്ള വാക്ക് തർക്കമായിരുന്നു കൊലപാതകത്തിലേക്കു നയിച്ചത് എന്നാണു നിഗമനം.

English Summary : Expat stabbed to death in broad daylight in Riyadh