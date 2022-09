ജിദ്ദ ∙ സ്‌കൂൾ കാന്റീനുകളിലെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിലയിൽ വർധനവുണ്ടാകില്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഡോ. നാസർ അൽ ഷലാൻ പറഞ്ഞു. സ്‌കൂൾ കാന്റീനുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ വില നിലവിലെ വിപണി മൂല്യത്തിന് അനുസൃതമായി വിലക്കയറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സ്‌കൂൾ കാന്റീനുകളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങളുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കായി സൗജന്യ ഭക്ഷണത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചു. സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങളുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കായി മറ്റ് നിരവധി സംരംഭങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനം തകാഫുൽ ചാരിറ്റി ഫൗണ്ടേഷനാണ്.

