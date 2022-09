സ്വർണം കടത്താൻ ശമിച്ച രണ്ടു പേരെ ദുബായ് കസ്റ്റംസ് പിടികൂടി

ദുബായ്∙ ബാഗുകളുടെയും ബെൽറ്റുകളുടെയും ബക്കിളുകളായി പുനർ രൂപകൽപന ചെയ്ത അരലക്ഷം ദിർഹം വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ച രണ്ട് യാത്രക്കാരെ ദുബായ് കസ്റ്റംസ് പിടികൂടി. ദുബായ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം വഴി ദുബായിക്കു വന്ന രണ്ടു യാത്രക്കാര്‍ 4,85,700 ദിർഹം വിപണി മൂല്യമുള്ള 2.3 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള 24 കാരറ്റ് സ്വർണക്കട്ടികൾ കടത്തുന്നത് തടഞ്ഞതായി ദുബായ് കസ്റ്റംസ് അറിയിച്ചു.

ഒന്നിലേറെ ബാഗുകളിൽ സ്വർണക്കട്ടികൾ വച്ച് യാത്രക്കാർ ഇൻസ്‌പെക്ടർമാരെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ആദ്യ പിടിച്ചെടുക്കലിൽ 1.072 കിലോഗ്രാം സ്വർണം ലഭിച്ചു. ഇതിന്റെ മൂല്യം 225,120 ദിർഹം. രണ്ടാമത് 260,610 ദിർഹം വിലമതിക്കുന്ന 1.241 കിലോഗ്രാം സ്വർണവും കണ്ടെടുത്തു. ഇൻസ്‌പെക്ടർമാരുടെയും അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും സഹായത്തോടെ എല്ലാ കള്ളക്കടത്ത് ശ്രമങ്ങളെയും തകർക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നു ദുബായ് കസ്റ്റംസ് വീണ്ടും തെളിയിച്ചതായി പാസഞ്ചർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഡയറക്ടർ ഇബ്രാഹിം കമാലി പറഞ്ഞു.

