ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനും ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമും അനുശോചിച്ചു

അബുദാബി ∙ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ വിയോഗത്തിൽ യുഎഇ പ്രസിഡൻ്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ മകനും അടുത്ത രാജവുമായ ചാൾസ് മൂന്നാമാന് അനുശോചന സന്ദേശം അയച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമും ചാൾസ് മൂന്നാമാന് അനുശോചന സന്ദേശം അയച്ചു.

ഒാൺലൈനിൽ അനുശോചനം അറിയിക്കാം



എലിസബത് രാജ്ഞിയുടെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചന സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അബുദാബിയിലെയും ദുബായിലെയും അവരുടെ നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങളിൽ നേരിട്ടുള്ള സന്ദർശനം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് യുഎഇയിലെ യുകെ എംബസി അഭ്യർഥിച്ചു.



അനുശോചന സന്ദേശങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ (https://royal.uk ) അയയ്ക്കാമെന്ന് ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ ക്യുആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാം. തിരഞ്ഞെടുത്ത സന്ദേശങ്ങൾ രാജകുടുംബത്തിന് കൈമാറുമെന്നും റോയൽ ആർക്കൈവ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

