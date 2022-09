ഖത്തറിലെ മലയാളി ബാലികയുടെ ദാരുണാന്ത്യം: അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഞെട്ടലോടെ പ്രവാസ ലോകം

ദോഹ ∙ സ്‌കൂള്‍ ബസിനുള്ളില്‍ ഉറങ്ങിപ്പോയ മലയാളി ബാലിക മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടിയെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം തുടങ്ങി. മിന്‍സയുടെ മരണത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയതിനൊപ്പം കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്ന ഉറപ്പും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തില്‍ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ സ്‌കൂളിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ട നാലു വയസുകാരി ചിങ്ങവനം കൊച്ചുപറമ്പില്‍ അഭിലാഷ് ചാക്കോയുടെ മകള്‍ മിന്‍സ മറിയം ജേക്കബ് ആണ് ബസിനുള്ളില്‍ ദാരുണമായി മരണമടഞ്ഞത്. അല്‍ വക്രയിലെ സ്പ്രിങ്ഫീല്‍ഡ് കിന്റര്‍ഗാര്‍ട്ടനിലെ കെജി 1 വിദ്യാര്‍ഥിനിയാണ് മിന്‍സ. രാവിലെ മിന്‍സ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികളുമായി സ്‌കൂളിലെത്തിയ ബസ് ജീവനക്കാര്‍ ബസിനുള്ളില്‍ മിന്‍സ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ വാഹനം പാര്‍ക്കിങ്ങിലിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തു പോകുകയായിരുന്നു.

ഉച്ചയോടെ വിദ്യാർഥികളെ തിരികെ വീട്ടിലെത്തിക്കാനായി ബസില്‍ കയറിയപ്പോഴാണ് മിന്‍സയെ അബോധാവസ്ഥയില്‍ കാണുന്നത്. ഉടന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും കടുത്ത ചൂടില്‍ അടച്ചിട്ട ബസിനുള്ളില്‍ മണിക്കൂറുകളോളം കഴിഞ്ഞ മിന്‍സയുടെ ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്നലെ പകല്‍ താപനില 36 നും 43 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസിനും ഇടയിലായിരുന്നു. രക്ഷിതാക്കള്‍ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ അല്‍ വക്ര പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മലയാളി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ബസ് ജീവനക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുവെന്നുമാണ് പ്രാഥമിക വിവരങ്ങള്‍.

ഞെട്ടലോടെ പ്രവാസ ലോകം



കുഞ്ഞു മിന്‍സയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വേര്‍പാടിന്റെ ഞെട്ടലില്‍ തന്നെയാണ് ദോഹയിലെ പ്രവാസ ലോകം. മിന്‍സയുടെ മരണം കുടുംബത്തെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും മാത്രമല്ല ഖത്തറിലെ പൊതുസമൂഹത്തെ മുഴുവനായും കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി. ഇന്നലെ മിന്‍സയുടെ നാലാം പിറന്നാള്‍ ആയിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയില്‍ വീട്ടില്‍ നടന്ന പിറന്നാള്‍ ആഘോഷത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു മിന്‍സ.

ഇന്നലെ രാവിലെ പിറന്നാള്‍ സന്തോഷത്തില്‍ നിറഞ്ഞ ചിരിയുമായാണ് അമ്മയോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് സ്‌കൂള്‍ ബസില്‍ സ്‌കൂളിലേയ്ക്ക് പോയത്. ഉച്ചയോടെ മിന്‍സയ്ക്ക് സുഖമില്ല ഉടന്‍ സ്‌കൂളിലെത്തണമെന്ന സന്ദേശമാണ് അച്ഛന്‍ അഭിലാഷ് ചാക്കോയ്ക്കും അമ്മ സൗമ്യയ്ക്കും ലഭിക്കുന്നത്. അഭിലാഷ് സ്‌കൂളിലെത്തുമ്പോഴേയ്ക്കും മിന്‍സയെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ച് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

അല്‍ വക്ര ആശുപത്രിയിലെ പോസ്റ്റുമാര്‍ട്ടം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഔദ്യോഗിക നടപടികള്‍ക്ക് ശേഷം കുഞ്ഞു മിന്‍സയെ കോട്ടയം ചിങ്ങവനത്തേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകും. മിന്‍സയുടെ സഹോദരി മീഖ എംഇഎസ് ഇന്ത്യന്‍ സ്‌കൂള്‍ 2-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയാണ്. സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോര്‍ ഡെലിവറി ആന്‍ഡ് ലെഗസിയിലെ സീനിയര്‍ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനര്‍ ആണ് പിതാവ് അഭിലാഷ് ചാക്കോ. സൗമ്യയാണ് മാതാവ്.



2010 ല്‍ സമാനമായ സംഭവം ഉണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് സ്‌കൂള്‍ ബസുകളില്‍ വിദ്യാർഥികളെ രാവിലെ സ്‌കൂളിലേയ്ക്ക് ഇറക്കിയ ശേഷവും ഉച്ചയ്ക്ക് തിരികെ വീട്ടിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ച ശേഷവും ബസിനുള്ളില്‍ കുട്ടികള്‍ ഉണ്ടോയെന്ന് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമേ വാഹനം ലോക്ക് ചെയ്യാവൂ എന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം ആവര്‍ത്തിച്ച് നിര്‍ദേശം നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ സ്‌കൂള്‍ അധികൃതരുടെ കര്‍ശന മേല്‍നോട്ടം വേണമെന്നും നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നിരിക്കെയാണ് കുഞ്ഞു മിന്‍സയുടെ ദാരുണ അന്ത്യം.

English Summary : Qatar Education ministry started investigation in the death of four-year-old keralite girl trapped inside school bus