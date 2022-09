അക്ഷര പ്രേമികൾക്ക് സന്തോഷം പകർന്ന് ‘വല്ലി’; ജെസിബി പട്ടികയിൽ വന്നത് വലിയ അംഗീകാരമെന്ന് ഷീല

ദുബായ്∙സാഹിത്യത്തിനുള്ള 2022 ലെ ജെസിബി അവാർ‍ഡ് അഞ്ചാം എഡിഷന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ 10 പുസ്തകങ്ങളുൾപ്പെടുന്ന ലോങ് ലിസ്റ്റിൽ ഖത്തറിലെ മലയാളി പ്രവാസി എഴുത്തുകാരിയുടെ പുസ്തകം ഇടം പിടിച്ചത് പ്രവാസലോകത്തെ അക്ഷരപ്രേമികളിൽ സന്തോഷം നിറച്ചു. ദോഹയിൽ താമസിക്കുന്ന വയനാട് മാനന്തവാടി പയ്യമ്പള്ള സ്വദേശി ഷീലാ ടോമിയുടെ ആദ്യ നോവലായ വല്ലിയുടെ ജയശ്രീ കളത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനത്തുകയുള്ള (25 ലക്ഷം രൂപ) അവാർഡിനായി മത്സരിക്കുന്നത്. വയനാടൻ ജീവിതവും ചരിത്രവും ഭാവിയും വർത്തമാനവും പശ്ചാത്തലമാക്കി എഴുതിയ വല്ലി മലയാളത്തിൽ മികച്ച അഭിപ്രായം നേടിയിരുന്നു.

വല്ലിയുൾപ്പെടെ ആറു പുസ്തകങ്ങൾ വിവർത്തനങ്ങളും നാലെണ്ണം ഒറിജിനൽ ഇംഗ്ലീഷ് നോവലുമാണ്. ഒറിജിനലിൽ മലയാളിയായ അനീസ് സലിം എഴുതിയ ഇംഗ്ലിഷ് നോവൽ ‘ദി ഓഡ് ബുക് ഓഫ് ബേബി നെയിംസും ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്കർ ജേതാവായ ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീയുടെ നോവൽ "ടോംബ് ഓഫ് സാൻഡ്" ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതാദ്യമായാണ് ഗൾഫിലെ പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്ന് ഒരെഴുത്തുകാരിക്ക് ഇത്തരമൊരു അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത്. ബഹ്റൈനിൽ പ്രവാസിയായിരുന്ന ബെന്യാമിന്റെ നോവൽ ‘ജാസ്മിൻ ഡേയ്സ്’(മുല്ലപ്പൂ നിറമുള്ള പകലുകൾ) 2018ൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായിരുന്നു. തന്റെ പുസ്തകം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതില്‍ ഏറെ സന്തോഷവും ആത്മസംതൃപ്തിയും നൽകുന്നതായി ഷീലാ ടോമി മനോരമ ഒാൺലൈനിനോട് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിലെ അതിപ്രഗത്ഭരായ എഴുത്തുകാരും അക്കാദമീഷ്യന്‍സും ഒക്കെയടങ്ങുന്ന ഒരു ജൂറി, എന്‍റെ ആദ്യ നോവല്‍ മികച്ചതെന്ന് വിലയിരുത്തുക വലിയ അംഗീകാരമാണ്. ജയശ്രീയോടും ഇംഗ്ലീഷ് വല്ലിയുടെ എഡിറ്റര്‍ രാഹുല്‍ സോണിയോടും പ്രസാധകര്‍ ഹാര്‍പ്പര്‍ കോളിന്‍സിനോടും ഞാന്‍ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അന്തിമ ഫലം എന്തായാലും സാരമില്ല, വല്ലിയുടെ മൂല്യം അവര്‍ കണ്ടെത്തിയതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ കാര്യം. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല പുസ്തകങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം വല്ലി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോള്‍ എന്‍റെ നാടും സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരും ലോകത്തിനു മുമ്പില്‍ വെളിച്ചപ്പെട്ടതില്‍ അഭിമാനം തോന്നി. അല്‍പം പരിഭ്രമവും ഇല്ലാതില്ല. എത്ര വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്‍റെമേല്‍ ഭരമേല്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന പരിഭ്രമം. ഇന്നോളം വല്ലിക്കൊപ്പം നിന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും എന്‍റെ സ്നേഹം.

രണ്ടുപേർ ചേർന്നെഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വല്ലി ജയശ്രീയെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി പരിചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ജയശ്രീക്ക്എന്നെയും. വല്ലി വായിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ജയശ്രീ വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യാന്‍ താല്‍പര്യം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ജയശ്രീയുടെ വിവര്‍ത്തനം ഹാര്‍പര്‍ കോളിന്‍സ് സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചപോലെ എന്‍റെ ഗ്രാമത്തിന്‍റെ കഥകള്‍ അതിരുകള്‍ കടന്ന് യാത്ര തുടങ്ങി. ജയശ്രീയുടെ വിവര്‍ത്തനം ഞാന്‍ അത്ഭുതത്തോടെയാണ് വായിച്ചത്. കാടിന്‍റെയും നാടിന്‍റെയും സംഗീതവും താളവും രാഷ്ട്രീയവും ചരിത്രവും ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ കഥയോട് നീതി പുലർത്താൻ കഴിയൂ. ജയശ്രീ അതിൽ വിജയിച്ചു. ലിപിയില്ലാത്ത പണിയഭാഷയും ഗാനങ്ങളും താളം നഷ്ടപ്പെടാതെ ജയശ്രീ വിദഗ്ദ്ധമായി വിവര്‍ത്തനംചെയ്തു. ജയശ്രീ എന്‍റെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം ജീവിച്ച്, കാര്യമായ ഗവേഷണം നടത്തി, സത്ത നഷ്ടപ്പെടാതെ ചെയ്ത വിവർത്തന പ്രക്രിയ, കേവലം ഭാഷാ തര്‍ജമ ആയിരുന്നില്ല. ആശയങ്ങളുടെ പുനഃസൃഷ്ടി തന്നെയായിരുന്നു. ഞാന്‍ പൂര്‍ണമായും സംതൃപ്തയാണ്. ഞാനും ജയശ്രീയും ചേർന്ന് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വല്ലി എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു.

വല്ലിയുടെ ബീജവാപം

ഒരു ദശകത്തിലേറെ മനസ്സിലുള്ള നോവലാണ്‌ വല്ലി. ഖസാക്കിന്‍റെ ഇതിഹാസമൊക്കെ ഒരു ലഹരിയായി മനസ്സില്‍ പടര്‍ന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കല്‍ എന്‍റെഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ചും ഇതുപോലൊരു നോവല്‍ എഴുതുമെന്ന് വെറുതേ സ്വപ്നംകണ്ടിരുന്നു. വല്ലിയുടെ പിറവിയില്‍ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നഒരാള്‍ ഇന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു കൃതി പിറക്കണമെന്ന് ഏറെ കൊതിച്ചിരുന്ന ചാച്ചന്‍ (അച്ഛന്‍). നമ്മുടെ നാടിനെക്കുറിച്ച്, ഇവിടത്തെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് എഴുതണമെന്ന് ചാച്ചന്‍ പറയുമായിരുന്നു. അന്നൊന്നും എഴുതിത്തുടങ്ങാന്‍ സാധിക്കാതിരുന്ന ദേശം ഉള്ളില്‍ ഒരു വിങ്ങലായത് ആ വേര്‍പാടിനുശേഷമാണ്. ആ വിങ്ങലില്‍ നിന്നാണ് വല്ലിയുടെ എഴുത്തു തുടങ്ങുന്നത്.തുടര്‍ന്നിങ്ങോട്ട്‌ മൂന്നു വര്‍ഷത്തെ തപസ്യയായിരുന്നു എഴുത്ത്.

വല്ലി വയനാടിന്‍റെ ചരിത്രമല്ല, ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തല്‍

വല്ലി വയനാടിന്‍റെ ചരിത്രമാണ് എന്നു പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ഒരു ദേശത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താന്‍ ചരിത്രം മാത്രം പോരല്ലോ. തലമുറകള്‍, വികസനം, രാഷ്ട്രീയം ഇതൊന്നും മതിയാവില്ല ഒരു ദേശത്തെ വരയ്ക്കാന്‍. ആമുഖത്തില്‍ ടെസയ്ക്കുള്ള കത്തില്‍ പറയുന്നപോലെ ‘ഏത് നാട്ടിലുമുണ്ട് വെളിച്ചത്തേക്കാള്‍ വെളിച്ചമുള്ള ഇരുളുകള്‍. മൊഴിയറ്റുപോയവരുടെ നേരുകള്‍. നുണകള്‍. വേവുകള്‍. കാട്. പുഴ. കാറ്റ്. ഗന്ധങ്ങള്‍. അപഹരിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവങ്ങള്‍ പോലുമുണ്ട്.’ പുരാതന ശിലായുഗത്തോളം നീളുന്ന പ്രാക്തനതയും മിത്തുകളും ഉറങ്ങുന്ന നാടാണിത്. അതില്‍ ചിലതെങ്കിലും പെറുക്കിയെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

മുന്നേ വയനാടിനെക്കുറിച്ച് പിറന്ന പ്രശസ്ത നോവലുകളില്‍ പ്രധാനമായും 1970 നു മുമ്പുള്ള വയനാടാണ്. അതിനുശേഷമുള്ള വയനാടന്‍ പ്രകൃതിയുടെ, ജന്തുജാലങ്ങളുടെ, മനുഷ്യരുടെ, സംസ്കാരത്തിന്‍റെ, പരിവര്‍ത്തനം വരച്ചിടുകയായിരുന്നു ഞാന്‍. എസ്.കെ പൊറ്റക്കാടും വല്‍സല ടീച്ചറും കെ.ജെ ബേബിയും പറഞ്ഞുനിര്‍ത്തിയിടത്ത് വല്ലി ആരംഭിക്കുന്നു. 1970 ഫെബ്രുവരിയില്‍ സഖാവ് വര്‍ഗീസ്‌ കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസത്തില്‍ കഥ തുടങ്ങുന്നു.

വല്ലി (ഭൂമി)ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വയനാട്ടിലെ ആദിമജനവിഭാഗത്തിന്‍റെ ഇന്നും തുടരുന്ന സമരങ്ങളോളം അത് ചെന്നെത്തുന്നു.വയനാട്ടിലേക്ക് കുടിയേറിവന്നവരുടെ നാല് തലമുറകളുടെ കഥകള്‍, അവരുടെ സ്നേഹത്തിന്‍റെയും ചെറുത്തുനില്‍പ്പിന്‍റെയും പ്രതീക്ഷകളുടെയും കഥകള്‍, ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഭൂമി നഷ്ടമായ ആദിമവാസികളുടെ കഥകള്‍, അതൊക്കെ പറയാന്‍ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. വല്ലിയിലെ മനുഷ്യരുടെ ആകുലതകളും ആശങ്കകളും അതിജീവനസമരങ്ങളും എന്‍റെ ജീവിതപരസിരത്തുനിന്നുതന്നെ വന്നതാണ്. എന്‍റെ ചാച്ചന്‍ അധ്യാപകനായിരുന്നെങ്കിലും വല്യപ്പച്ചനും സഹോദരങ്ങളുമെല്ലാം കര്‍ഷകരായിരുന്നു. കാട്ടുമുക്കിലെ കര്‍ഷകജീവിതത്തിന്‍റെ ദുരിതങ്ങള്‍ എല്ലാം അറിഞ്ഞതാണ് എന്‍റെ കുട്ടിക്കാലം.

പ്രകൃതിയുടെ ദുരന്തം മനുഷ്യന്‍റെ ദുരന്തം

പ്രകൃതി ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത കാണിക്കണമെന്ന സന്ദേശമാണ് വല്ലിയില്‍ അടിമുടി കാണാനാകുക. ഫെലിക്സച്ചനും പത്മനാഭന്‍ മാഷും കാടോരം സ്കൂളും ബസവനും ഇസബെല്ലയും അവരുടെ ജീവിതങ്ങളും പകരുന്ന സന്ദേശം. കാടിന്‍റെയും പുഴയുടെയും മടിത്തട്ടില്‍ വളര്‍ന്ന ബാല്യമാണു വല്ലിയിലേക്കെന്നെ എത്തിച്ചത്. കാടു നിറയേ മഞ്ഞു പെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലം വയനാടിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നുപറഞ്ഞാല്‍ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികള്‍ക്ക് വിശ്വസിക്കാന്‍ പ്രയാസമായിരിക്കും.

പരിസ്ഥിതി ലോലപ്രദേശങ്ങൾ ഒരുപാടുള്ള ജൈവവൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറയായ നാടിനെ പകര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ മനുഷ്യന്‍റെ നിലനില്‍പ്പിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണം അറിയാതെ കേന്ദ്രവിഷയമായി. ഈ മണ്ണിലെ സാധാരണക്കാരുടെയും ആദിമവാസികളുടെയും ജീവിതം പറഞ്ഞപ്പോള്‍ സ്വാഭാവികമായി അത് ഭൂമിക്കുവേണ്ടിയുള്ള എഴുത്തായി. ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്ന കർഷകനല്ല അധികാരസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒത്താശയോടെ വൻകിടക്കാരും കോർപറേറ്റുകളും നടത്തുന്ന ചൂഷണങ്ങളാണ്‌ ഭൂമിക്ക് വിനാശമാകുന്നത്‌ എന്ന വാസ്തവം കല്ലുവയല്‍ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യര്‍ കാടു സംരക്ഷിക്കുവാന്‍ നടത്തുന്ന ചെറുത്തുനില്‍പ്പുകളിലൂടെ പറയുന്നു.

ആഗോളതലത്തില്‍ ടലനോവ ഡയലോഗും ന്യൂസിലാൻഡിലെ മവോരി ഗോത്രക്കാരുടെ ഒരു പുഴയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള സമരവുമടക്കമുള്ള പരിസ്ഥിതി പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ ഇതിനോടു ചേര്‍ത്തുവായിക്കാം. 2018ലെ പ്രളയകാലത്താണ് വല്ലിയുടെ എഴുത്ത് അവസാനിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ ദുരന്തം മനുഷ്യന്‍റെ ദുരന്തമായി മാറുന്ന കാഴ്ച. വല്ലിയിലെ കല്ലുവയല്‍ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ പരിസ്ഥിതി ലോലമായ ഏതൊരു ഗ്രാമത്തിന്‍റെയും പ്രതിനിധാനമാണ്.

പ്രവാസി എഴുത്തുകാർ സ്വയം നവീകരിക്കണം

പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോള്‍ പലരും മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രവാസ എഴുത്ത് എന്നൊരു മാറ്റിനിര്‍ത്തല്‍ പൊതുവേ ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. നാട്ടിലെ ചര്‍ച്ചകളിലൊന്നും വല്ലി ഇന്നോളം കാര്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ചെറുകാട് അവാര്‍ഡ് കിട്ടിയിട്ടുപോലും വയനാട്ടില്‍ മാത്രമാണ് ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നത്. കൂടാതെ ഗള്‍ഫിലും. പ്രവാസി എഴുത്തുകാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഇടങ്ങള്‍ നഷ്ടമാവുന്നു. നിരൂപകരും അധികം ഗൗനിക്കാറില്ല. അതേസമയം, മറ്റൊരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാനാവില്ല. എന്തെഴുതിയും പുസ്തകമാക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നമുക്കിടയിലുണ്ട്. സ്വയം നല്ല എഡിറ്റിങ് നടത്തി പ്രാഗത്ഭ്യമുള്ളവരുടെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ച് കൂടുതല്‍ നല്ല രചനകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ എഴുത്തുകാരും ശ്രദ്ധചെലുത്തണം. വായനയുടെ കുറവും ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. നന്നായി വായിക്കുന്നവര്‍ സ്വയം എഴുത്തിനെ സംസ്കരിക്കുകയും നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊന്ന് പ്രവാസലോകത്ത്‌ നടക്കണം.

പുസ്തകങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് എഴുത്തിലേയ്ക്ക്

പുസ്തകങ്ങളോട് എന്നും സ്നേഹമായിരുന്നു. എഴുത്ത് ചെറുപ്പം മുതല്‍ മനസ്സിലുണ്ട്. സ്കൂളില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സംസ്ഥാനതല മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അധ്യാപകരുടെ പ്രോത്സാഹനം ആവോളം ലഭിച്ചു. വിവാഹശേഷം ഗൾഫിലെ ജോലിയും ജീവിതവും മക്കളും അവരുടെ കുട്ടിക്കാലവും. അതിനെല്ലാമിടയിൽ എഴുത്ത് അവസാനത്തെ പ്രയോറിറ്റിയായി. കോളജ്‌ മാഗസിനപ്പുറം പടരാത്ത അക്ഷരങ്ങളെ സാവധാനം തിരിച്ചുപിടിച്ചത് മക്കള്‍ വളര്‍ന്നതിനുശേഷമാണ്. പലപ്പോഴായി എഴുതി ചില മത്സരങ്ങളില്‍ സമ്മാനിതമായ കഥകളാണ്‌ 2012 ൽ സമാഹാരമാക്കിയത്‌. പിന്നെ വല്ലി. ഇപ്പോള്‍ എന്നേക്കാള്‍ ഉത്സാഹം മക്കള്‍ക്കാണ്. അമ്മ എഴുതണം എന്നവര്‍ ഉല്‍സാഹപ്പെടുത്തുന്നു. വല്ലി എഴുതിയ മൂന്നുവര്‍ഷങ്ങള്‍ ടോമിയുടെയും മക്കളുടെയും പൂര്‍ണ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു. പരീക്ഷാ സമയത്തുപോലും മക്കള്‍ എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തിയില്ല. എഴുത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കുറേ നല്ല കൂട്ടുകാരുമുണ്ട്‌. അവരൊന്നുമില്ലെങ്കില്‍ ഞാന്‍ എഴുതുമായിരുന്നോ?, അറിയില്ല.

ആ നദിയോട് പേരു ചോദിക്കരുത്

ഷീലാ ടോമി മൂന്നു പുസ്തകങ്ങള്‍ ഇതിനകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആദ്യ കഥാസമാഹാരം ‘മെല്‍ക്വിയാഡിസിന്‍റെ പ്രളയപുസ്തകം’. ആദ്യ നോവല്‍ ‘വല്ലി’. ഏറ്റവും പുതിയ നോവല്‍ ‘ആ നദിയോട് പേരു ചോദിക്കരുത്’ 2022 ആഗസ്റ്റില്‍ ഡിസി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.മലയാളികൾ വല്ലിയെ സ്വീകരിക്കാൻ വൈകിപുതിയ എഴുത്തുകാരി ആയതിനാലാവണം മലയാളം വല്ലി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത് വളരെസാവധാനമാണ്‌. ‘നസരെത്തില്‍ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നന്മ വരുമോ’ എന്ന ബൈബിള്‍ ചോദ്യംപോലെ ഗള്‍ഫില്‍നിന്നുള്ള എഴുത്തുകാരോട് മുഖ്യധാരയില്‍ കാണാറുള്ള അകല്‍ച്ചയും അതിനു കാരണമായിരിക്കാം.

2019 ലാണ് വല്ലി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്. കുറച്ച് ചര്‍ച്ചകള്‍ ആദ്യമൊക്കെ നടന്നെങ്കിലും നാട്ടില്‍ ഗൗരവപൂര്‍ണമായ വായനകള്‍ വന്നുതുടങ്ങിയത് വൈകിയാണ്. ചെറുകാട് അവാര്‍ഡ് വല്ലിക്ക് വലിയൊരു അംഗീകാരമായി. അതോടെ കൂടുതല്‍ ആളുകളിലേക്കെത്തിത്തുടങ്ങി. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡിന്‍റെ ഈവര്‍ഷത്തെ പത്തു പുസ്തകങ്ങളുടെ ഷോര്‍ട്ട് ലിസ്റ്റില്‍ പ്രമുഖ സ്ഥാനത്ത്തന്നെയെത്തി. ഇപ്പോള്‍ മൂന്നാം പതിപ്പായി. വായിക്കുന്നവര്‍ ഇഷ്ടം അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. ജയശ്രീ കളത്തില്‍ വിവര്‍ത്തനം ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷില്‍ വന്നതോടെ ഒരുപാട് നല്ല വായനക്കാരെ കിട്ടി. ഷീലാ ടോമിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ അധ്യാപകരായിരുന്നു. സഹോദരി: ബീന. ഭർത്താവ് ടോമി ലാസറും പയ്യമ്പള്ളി സ്വദേശി. മക്കള്‍ മിലന്‍, മാനസി, ജോണ്‍.

ഷീല ടോമിയും ഭർത്താവ് ടോമി ലാസറും.

2022 ലോങ് ലിസ്റ്റിലെ 10 പുസ്തകങ്ങൾ

ക്രിംസൺ സ്പ്രിങ് (നവ്തേജ് സർണ), എസ്കേപിങ് ദ് ലാൻഡ് (മമങ് ദേയ്), ഇമാൻ (മനോരഞ്ജൻ ബ്യാപാരി), റൂസിൻ (റഹ്മാൻ അബ്ബാസ്), സോങ് ഓഫ് ദ് സോയിൽ (ചുഡേൻ കബീമോ), സ്പിരിറ്റ് നൈറ്റ്സ് (ഈസ്റ്ററിൻ കൈർ), ദ് പാരഡൈസ് ഓഫ് ഫുഡ് (ഖാലിദ് ജാവേദ്), ടൂം ഓഫ് സാൻഡ് (ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീ), വല്ലി (ഷീല ടോമി), ദി ഓഡ് ബുക് ബേബി നെയിംസ് (അനീസ് സലിം).

വിവർത്തനകൃതി ആണെങ്കിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തയാൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും. ഷോർട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓരോ എഴുത്തുകാർക്കും ഓരോ ലക്ഷം രൂപ വീതം സമ്മാനം ലഭിക്കും. വിവർത്തകർക്ക് 50,000 വീതവും. മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ എ.എസ്. പനീർശെവൽവം, എഴുത്തുകാരായ അമിതാഭ് ബാഗ്ചി, ജാനിസ് പാരിയറ്റ്, ജെ. ദേവിക, രാഖി ബലറാം എന്നിവരാണ് ജെസിബി സാഹിത്യ പുരസ്കാര ജൂറി അംഗങ്ങൾ.

16 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 8 ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് ജൂറി ലോങ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടെ 10 പുസ്തകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എം.മുകുന്ദന്റെ ദൽഹിഗാഥകളാണ് 2021ലെ ജെസിബി പുരസ്കാരം നേടിയത്. ഇ.വി. ഫാത്തിമയും കെ.നന്ദകുമാറും ചേർന്നാണു ദൽഹിഗാഥകൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത്. എസ്. ഹരീഷിന്റെ ‘മീശ’ 2020ൽ സമ്മാനിതമായി. ജയശ്രീ കളത്തിലായിരുന്നു പരിഭാഷ. ഇൗ വർഷത്തെ 5 പുസ്തകങ്ങളുള്‍പ്പെടുന്ന ചുരുക്കപ്പട്ടിക ഒക്ടോബറിൽ പുറത്തുവിടും. നവംബർ 19നായിരിക്കും അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുക.

English Summary : Sheela Tomy's first novel Valli among the long list of books for JCB awards