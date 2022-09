‘ഇനി ആന്റിയുടെ വീട്ടിൽ പോകില്ലെ’ന്നു കുട്ടികൾ; സംശയം തോന്നിയപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്തു, പീഡനം പുറത്തായി

ദുബായ്∙ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത രണ്ടു പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ യുഎഇ പൗരന് 10 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ. ഭാര്യയുടെ സഹോദരിയുടെ മക്കളെയാണു പ്രതി പീഡനത്തിനിരകളാക്കിയത്. അയൽക്കാരായിരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഇയാളുടെ വീട്ടിലെ നിത്യ സന്ദർശകരായിരുന്നു. ഇവരിൽ ഒരു കുട്ടിയെ ഇയാൾ പലപ്പോഴും പുറത്തു കടയിൽ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നുവെന്നും ഇതിൽ ചില സംശയം തോന്നിയതായും പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു.



സംസാരത്തിനിടെ ഒരിക്കൽ പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാൾ ഇനി ആന്റിയുെട വീട്ടിൽ പോകില്ലെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മയോടു പറയാതിരുന്ന കുട്ടി പിന്നീട് ആന്റിയുടെ ഭർത്താവ് പല തവണ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായി അമ്മയുടെ സുഹൃത്തിനോടു വെളിപ്പെടുത്തി. സുഹൃത്താണ് അമ്മയെ അറിയിച്ചത്.

പിന്നീട് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ മറ്റേ കുട്ടിക്കും സമാനമായ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി അമ്മയ്ക്കു മനസിലായി. തുടർന്ന് കേസ് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതി കുറ്റം നിഷേധിച്ചെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിൽ ഇയാൾ കുറ്റക്കാരനാണെന്നു കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ശിക്ഷ വിധിക്കുകയുമായിരുന്നു.

