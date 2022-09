ജിദ്ദയിൽ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വാടകയിനത്തിൽ നൽകിയത് 4320 കോടി റിയാൽ

റിയാദ് ∙ ജിദ്ദയിൽ കുഴിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട ചേരി നിവാസികളായ 19,000 കുടുംബങ്ങൾക്ക് 4320 കോടി റിയാൽ വാടക നൽകിയതായി ജിദ്ദ മേഖല ചേരി വികസനസമിതി അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള കണക്കാണിത്.

ചേരി നിവാസികളായ സൗദി പൗരന്മാർക്ക് ഭരണകൂടം സൗജന്യ സേവനങ്ങളുടെ ഒരു പാക്കേജ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 19,983 കുടുംബങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലികമായി വീടോ, വീട്ടുവാടകയോ ആണ് നൽകിയത്. സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളുമായ 269 പേർക്ക് ജോലി നൽകി. ഭക്ഷ്യകിറ്റുകൾ, കുടിവെള്ളം, ഭക്ഷണം, മരുന്നുകൾ, കുട്ടികൾക്കുള്ള പാൽ എന്നിവയുടെ വിതരണം, വീട്ടുസാധനങ്ങളും മറ്റും എത്തിക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ആകെ നൽകിയ സേവനങ്ങളുടെ എണ്ണം 96,000 ആയെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഭവനപദ്ധതിയിൽ മൂന്നു വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് ചേരികളിൽ താമസിക്കുന്നവരും സാമൂഹിക സുരക്ഷാപദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളുമായ കുടുംബങ്ങളാണ്. ഇവർക്ക് 4,781 ഭവന യൂണിറ്റുകൾ അനുവദിച്ചു. ജിദ്ദ നഗര വികസനത്തിനായി ചേരികൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പൊളിച്ചുമാറ്റിയ കെട്ടിടങ്ങളിലെ താമസക്കാരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പുതിയ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാനുള്ള വൻതുക വാടകയായി മാത്രം നൽകിയെന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നു.

