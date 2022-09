വാഹനാപകടം: 50,000 ദിർഹം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കോടതി

ദുബായ് ∙ ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകൾ പാലിക്കാതെ ഒാടിച്ച വാഹനമിടിച്ച് അറബ് സ്വദേശിയായ പിതാവിനും മകനും പരുക്കേറ്റു. ഇരുവർക്കും ജിസിസി രാജ്യക്കാരനായ ഡ്രൈവർ നഷ്ടപരിഹാരമായി 50,000 ദിർഹം നൽകാൻ റാസൽഖൈമ കോടതി വിധിച്ചു.



തലയോട്ടി പൊട്ടിയത് ഉൾപ്പെടെ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റതായും ഇടതുകാലിനു പൊട്ടലുണ്ടെന്നും പിതാവ് പറഞ്ഞു. തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഇദ്ദേഹത്തെ ഒന്നിലേറെ ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് വിധേയനാക്കി. മകന്റെ കാലുകൾക്കും മുഖത്തും പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. രണ്ടുപേർക്കും വൻ തുക ചികിൽസാ ചെലവ് വന്നിരുന്നു. പരുക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ജോലിക്കും പോകാനും സാധിച്ചില്ല.



English Summary : GCC national driver ordered to pay Dh50,000 for running over two after not following traffic signs