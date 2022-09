ഖത്തറിലെ മലയാളി ബാലികയുടെ മരണത്തിന് കാരണം ജീവനക്കാരുടെ അനാസ്ഥയെന്ന് മന്ത്രാലയം

ദോഹ ∙ ബസിനുള്ളിൽ മലയാളി ബാലിക മരിക്കാൻ കാരണം സ്കൂൾ ജീവനക്കാരുടെ അനാസ്ഥയെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം. കിൻഡർ ഗാര്‍ട്ടന്‍ അടച്ചുപൂട്ടി.

സ്കൂൾ ജീവനക്കാരുടെ അനാസ്ഥയാണ് നാലുവയസ്സുകാരിയായ മിൻസ മറിയം ജേക്കബ് മരിക്കാൻ ഇടയായതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞതായി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കടുത്ത ശിക്ഷ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. അൽവക്ര സ്പ്രിംങ് ഫീൽഡ് കിൻഡർ ഗാര്‍ട്ടന്‍ സ്കൂളിലെ കെജി വൺ വിദ്യാർഥിനി ആയിരുന്നു മിൻസ.



ഇന്നു രാവിലെയാണ് മിൻസയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിൽ എത്തിച്ചത്. മിന്‍സ ഞായറാഴ്ചയാണ് ദാരുണമായി മരണമടഞ്ഞത്. രാവിലെ പതിവു പോലെ സ്‌കൂള്‍ ബസില്‍ സ്‌കൂളിലെത്തിയ മിന്‍സ ബസിനുള്ളില്‍ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഡ്രൈവര്‍ വാഹനം ലോക്ക് ചെയ്തു പുറത്തു പോകുകയായിരുന്നു. തിരികെ 11.30 ഓടെ ബസ് എടുക്കാന്‍ വന്നപ്പോഴാണ് ബസിനുള്ളില്‍ മിന്‍സയെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. കനത്ത ചൂടില്‍ അടച്ചിട്ട വാഹനത്തില്‍ മണിക്കൂറുകളോളം കഴിയേണ്ടി വന്നതാണ് മിന്‍സയുടെ ജീവന്‍ പൊലിയാന്‍ കാരണമായത്.

വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയവും ആരോഗ്യ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയങ്ങളും ചേർന്നാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ബുഥെയ്‌ന ബിന്‍ത് അലി അല്‍ നുഐമി മിന്‍സയുടെ ബന്ധുക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാന്‍ നേരത്തെ അല്‍വക്രയിലെ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടികള്‍ വേണമെന്ന ആവശ്യം സ്വദേശികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. അധികം താമസിയാതെ രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ദാരുണ അന്ത്യത്തിന് കാരണക്കാരായവര്‍ക്കെതിരെ ഖത്തര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജനങ്ങള്‍.

English Summary : Ministry of Education found kerala-girl's death was due to negligence from the school bus staffs