ജോലിക്കൊപ്പം പഠിക്കുന്നവർക്ക് 10 ദിവസം അവധി

ദുബായ്∙ രാജ്യത്തു സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വർഷത്തിൽ 10 ദിവസം വിദ്യാഭ്യാസ അവധി. തൊഴിലിനൊപ്പം അംഗീകൃത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കാണ് ‌ശമ്പളത്തോടു കൂടിയ അവധി ലഭിക്കുക. പരീക്ഷയെഴുതാൻ ഈ അവധി സഹായിക്കും. ഒരു സ്പോൺസർക്ക് കീഴിൽ 2 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കു വിദ്യാഭ്യാസ അവധിക്ക് അപേക്ഷിക്കാമെന്നു യുഎഇ ഡിജിറ്റൽ സർക്കാർ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ 9 തരം അവധികൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാർഷിക അവധിയാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തേത്. ദേശീയ സേവനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അവധി, പഠനാവധി, ഉറ്റവരുടെ മരണത്തെ തുടർന്നുള്ള അവധി, ഹജ് ഉംറ തീർഥാടനാവധി, പ്രസവ, ശിശു പരിപാലനാവധി, മാതാപിതാക്കളുടെ പരിചരണത്തിനുള്ള പ്രത്യേക അവധി, തൊഴിൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള ചികിത്സാ അവധി എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഔദ്യോഗിക, വാരാന്ത്യ അവധികൾക്കും അവകാശമുണ്ട്.

സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ലഭിക്കുന്ന അവധികൾ



ദുഃഖാചരണ അവധി



ഭാര്യ, ഭർത്താവ് എന്നിവരിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ 5 ദിവസം ദുഃഖാചരണ അവധി. മാതാവോ പിതാവോ മക്കളിൽ ആരെങ്കിലുമോ സഹോദരി, സഹോദരൻ, പൗത്രന്മാർ എന്നിവരുടെ വിയോഗത്തിൽ 3 ദിവസത്തെ അവധി. ഉറ്റവർ മരിച്ച ദിവസം മുതലാണ് അവധി ആരംഭിക്കുക.

പ്രസവാവധി

പ്രസവാവധി 60 ദിവസം വരെ. നവജാത ശിശുവിനെ പരിചരിക്കാൻ പിതാവിനു ശമ്പളത്തോട് കൂടി 5 ദിവസം അവധി. അമ്മമാർക്ക് 45 ദിവസം പൂർണ ശമ്പളത്തോടും ശേഷിക്കുന്ന 15 ദിവസം പകുതി വേതനത്തോടും അവധി. പ്രസവത്തിന് തൊട്ടു മുൻപ് എപ്പോൾ അപേക്ഷിച്ചാലും അവധി നൽകണം. അംഗീകൃത മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റോടെ അപേക്ഷിക്കണം.

പ്രസവാനന്തരം അമ്മയ്ക്കോ കുഞ്ഞിനോ കൂടുതൽ വൈദ്യ പരിചരണം ആവശ്യമെങ്കിൽ വേതനരഹിത അവധിയും അനുവദിക്കും. കുഞ്ഞ് പ്രത്യേക പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള ഭിന്നശേഷിയുള്ളതാണെങ്കിൽ 30 ദിവസം കൂടി ശമ്പളത്തോടെ അവധിക്ക് അർഹതയുണ്ട്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 30 ദിവസം കൂടി വേതനമില്ലാത്ത അവധിയും ലഭിക്കും. പ്രസവിച്ച് ജോലിയിൽ തിരികെ പ്രവേശിച്ച അമ്മയ്ക്ക് ആറുമാസം വരെ മുലകൊടുക്കാൻ ഒരു മണിക്കൂർ വിശ്രമസമയമുണ്ട്. ഇതിന്റെ പേരിൽ വേതനം തടയാൻ പാടില്ല.

ദേശീയ സേവനാവധി

സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്വദേശികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്.

തീർഥാടന അവധി

ഹജ്, ഉംറ തീർഥാടനത്തിന് ഒരു തവണ മാത്രമാണ് അവധി ലഭിക്കുക. വേതനരഹിതമായി 30 ദിവസം വരെ ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഉംറയ്ക്ക് പോകാൻ അവധിക്ക് അപേക്ഷിച്ചാൽ തൊഴിലുടമയ്ക്ക് നിരസിക്കാനും അവകാശമുണ്ട്. അവധി നൽകിയാൽ തൊഴിലാളിയുടെ വാർഷികാവധിയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാം.

