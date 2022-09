സൗദി അരാംകൊ നേരിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി സൈബർ ആക്രമണം

റിയാദ് ∙ സൗദി അരാംകൊ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി സൈബർ ആക്രമണങ്ങളാണെന്ന് സിഇഒ അമീൻ അൽ നാസിർ. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ പോലെ വലുതും തീവ്രത ഏറിയതുമായ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളിൽ ചിലതിനെ നിർമിത ബുദ്ധിയിലൂടെ (എഐ) തടയാൻ സാധിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എല്ലാ മേഖലകളിലും നിർമിത ബുദ്ധി സ്വീകരിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം ശക്തമാക്കുകയാണ്. റിയാദിൽ ത്രിദിന ഗ്ലോബൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉച്ചകോടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പുതുതലമുറയെ പിന്തുണക്കുന്നതിന് ഗ്ലോബൽ കോറിഡോർ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന തന്ത്രപ്രധാന പദ്ധതി അരാംകൊ നടപ്പാക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആരോഗ്യം, ഊർജം, ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ തുടങ്ങി സുപ്രധാന മേഖലകളിൽ നിർമിത ബുദ്ധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിവരുന്നതായി കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി മന്ത്രി എൻജിനീയർ അബ്ദുല്ല അൽസവാഹ പറഞ്ഞു. അടുത്ത 150 വർഷത്തെ വികസനം മുന്നിൽകണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് സൗദി നടത്തിവരുന്നത്. മാനവശേഷി വികസനം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, ഗതാഗതം, ഊർജം, സംസ്‌കാരം, പൈതൃകം, പരിസ്ഥിതി, സാമ്പത്തികം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന മേഖലകളിൽ നിർമിത ബുദ്ധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഉച്ചകോടി ചർച്ച ചെയ്തു. 90 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 200 വിദഗ്ധർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉച്ചകോടി ഇന്നു സമാപിക്കും.

