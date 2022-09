ലോകകപ്പിന് ശേഷി കൂട്ടി അബുസമ്ര ചെക്പോസ്റ്റ്

ദോഹ∙ റോഡ് മാർഗമെത്തുന്ന ഫുട്‌ബോൾ ആരാധകരുടെ പ്രവേശന നടപടികൾ സുഗമമാക്കി ഖത്തറിന്റെ അബു സമ്ര ബോർഡർ ക്രോസിങ്ങിന്റെ ശേഷി കൂട്ടി. സൗദി– ഖത്തർ കര അതിർത്തിയായ അബു സമ്ര ബോർഡർ ക്രോസിങ്ങിന്റെ പ്രവർത്തന ശേഷി മണിക്കൂറിൽ 4,000 യാത്രക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പാകത്തിന് ഉയർത്തിയതോടെ കാണികളുടെ പ്രവേശന, എക്‌സിറ്റ് നടപടികളും എളുപ്പമാകും.

അബു സമ്ര ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ 5,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലുള്ള എൻട്രി, എക്‌സിറ്റിനുള്ള 2 പുതിയ സൗകര്യങ്ങളാണ് ക്രമീകരിച്ചതെന്ന് കസ്റ്റംസ് ജനറൽ അതോറിറ്റിയിലെ ലാൻഡ് കസ്റ്റം വകുപ്പ് അസി. ഡയറക്ടർ യൂസുഫ് അഹമ്മദ് അൽ ഹമ്മദി വ്യക്തമാക്കി. ഫിഫ ലോകകപ്പ് കാണാൻ റോഡ് മാർഗം നല്ലൊരു ശതമാനം കാണികളെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

ലോകകപ്പ് മുൻനിർത്തി അബുസമ്ര ചെക്പോസ്റ്റിലെ സൗകര്യങ്ങൾ വിപുലീകരിച്ചതിനൊപ്പം പ്രവേശന നടപടി വേഗത്തിലാക്കാൻ അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചു. എൻട്രി, എക്‌സിറ്റ് സൗകര്യങ്ങളിലായി 22 കൗണ്ടറുകൾ വീതമുണ്ട്. കസ്റ്റംസ് പരിശോധനയ്ക്കുള്ള സ്‌ക്രീനിങ് ഉപകരണങ്ങളും കാണികൾക്കുള്ള എൻട്രി പോയിന്റും കൂടാതെയാണിത്.

പാസ്‌പോർട് ഓഫിസും കസ്റ്റംസ് പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാനാണ് നൂതന ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത്.

