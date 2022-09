ഫുട്ബോൾ കാണികൾക്കായി ലുസൈലിൽ വിനോദ ബീച്ച്

ദോഹ∙ ഖത്തർ ഫിഫ ലോകകപ്പിനെത്തുന്ന കാണികൾക്ക് വേറിട്ട കാഴ്ചകളും ആസ്വാദനവും നൽകാൻ ലുസൈലിൽ വിനോദ ബീച്ച് ഒരുങ്ങുന്നു.ലോകകപ്പിനെത്തുന്നവർക്കായി ഖെത്വെയ്ഫാൻ ഐലൻഡ് നോർത്തിൽ ഖെത്വെയ്-ഫാൻ ബീച്ച് ഫെസ്റ്റ് നിർമിക്കാനാണ് യുവെഞ്ചേഴ്‌സ് പദ്ധതി.

ഫ്യൂഷൻ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആൻഡ് എക്‌സിബിഷൻസും മദായീൻ അൽ ദോഹ ഗ്രൂപ്പും ചേർന്നാണ് വിനോദ ബീച്ചിന്റെ പ്രവർത്തനം. ടൂർണമെന്റിനിടെ രാവിലെ മുതൽ അർധരാത്രി വരെ ബീച്ച് തുറക്കും. ബീച്ചിലെത്തുന്ന കാണികൾക്ക് വൈവിധ്യമായ ആതിഥേയ സേവനങ്ങൾ, വിവിധ പരിപാടികൾ, ഭക്ഷണ-പാനീയങ്ങൾ, വിൽപന ശാലകൾ, തൽസമയ സംഗീത പരിപാടികൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉണ്ടാകും.

ബീച്ചിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശിക്കാം. ഇവിടെ സംഗീത പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ലൈസൻസും ലഭിക്കും. പ്രാദേശിക, മേഖലാ, രാജ്യാന്തര സംസ്‌കാരങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയുള്ള പരിപാടികളിലൂടെ വേറിട്ട അനുഭവമാണ് ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്കായി ഒരുക്കുന്നത്. വിനോദ ബീച്ചിൽ സംഗീതത്തിനാണ് പ്രാമുഖ്യം. ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും രാജ്യത്തെയും രാജ്യാന്തര തലത്തിലെയും സംഗീത പ്രതിഭകളുടെയും കലാകാരന്മാരുടെയും സംഗീത നിശകളും പ്രത്യേക പരിപാടികളും ഉണ്ടാകും.

ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളെയും സംസ്‌കാരങ്ങളെയും ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനും പരസ്പരം പങ്കിടാനും ആസ്വദിക്കാനുമുള്ള തരത്തിൽ ആഗോള സംഗീത ഭാഷയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഓരോ പരിപാടികളും ഇവിടെ നടക്കുക. ഖെത്വെയ്-ഫാൻ ബീച്ച് ഫെസ്റ്റിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ വരും ആഴ്ചകളിൽ പുറത്തിറക്കും.

ഏതൊക്കെ സംഗീത പ്രതിഭകളും കലാകാരന്മാരുമാണ് ബീച്ചിൽ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ എത്തുകയെന്നുംപ്രഖ്യാപിക്കും. വിഐപികൾക്കുള്ള ബീച്ചിൽ പ്രത്യേക വിഭാഗമുണ്ടാകും.

English Summary : Entertainment beach to open for fans in Lusail during World Cup