ഷാർജ മുവെല്ലയിൽ പുതിയ കല്യാൺ ഷോറൂം 23ന്

ഷാർജ∙ കല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ പുതിയ ഷോറും ഷാർജയിലെ മുവെല്ലയിൽ 23ന് വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്കു പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. നടൻ പൃഥ്വിരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഷാർജയിലെ രണ്ടാമത്തെയും യുഎഇയിലെ ആറാമത്തേതുമാണ് 10000 ചതുരശ്ര അടി വലുപ്പത്തിലുളള ഷോറൂം. കരാമ, മിനാബസാർ, ഖിസൈസ്, അബുദാബി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മറ്റു ഷോറൂമുകൾ.

കല്യാണിന്റെ ആയിരത്തിലേറെ വരുന്ന നെയ്ത്തുശാലകളിൽ നിന്നാണ് വസ്ത്രങ്ങൾ എത്തിക്കുക. ഇന്ത്യയിൽ ലഭിക്കുന്ന അതേ വിലയിലാണ് ഗൾഫ് നാടുകളിലും വസ്ത്രങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുകയെന്ന് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ ടി.എസ്. പട്ടാഭിരാമൻ പറഞ്ഞു. പട്ടു സാരി, ഡെയ്‌ലി വെയർ സാരി, കാഷ്വൽ സാരി എന്നിവയുടെ വലിയ ശേഖരത്തിനൊപ്പം സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കുമായുള്ള വിപുലമായ വസ്ത്ര ശ്രേണിയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ബ്രാൻഡ് വിപുലീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലും ഗൾഫിലും ഫാഷൻ സമുച്ചയങ്ങൾ തുറക്കാൻ കല്യാൺ ആലോചിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഖത്തറിലാണ് അടുത്ത ഷോറൂം തുറക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിലും ചെന്നൈ, കോയമ്പത്തൂർ, മധുര നഗരങ്ങളിലും പുതിയ ഷോറുമുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു.

