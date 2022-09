ഭൂമിയിൽ സുസ്ഥിരമായ ഇടം നിയോം നൽകുമെന്നു കമ്പനി സിഇഒ

റിയാദ്∙ മികച്ച നഗരാസൂത്രണവും ജീവിതസൗകര്യവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച സുസ്ഥിരമായ ഇടം നിയോം ലോകത്തിന് നൽകുമെന്നു കമ്പനിയുടെ സിഇഒ നദ്മി അൽ നാസർ പറഞ്ഞു. 2022ലെ രണ്ടാം സൗദി രാജ്യാന്തര അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കോൺഫറൻസിന്റെ മൂന്നാം ദിവസത്തെ സെഷനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



നിയോം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിർമാണ പദ്ധതിയായി മാറുമെന്നും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇരുമ്പ് ഉപഭോഗം ഇവിടെയായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലോകത്തിലെ പ്രതിഭകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനാൽ മികച്ച വ്യവസായങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകും. നഗരത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഊർജം, നിർമാണം, മാധ്യമങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, ഫാഷൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി മേഖലകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.



English Summary : NEOM will provide the world with the best sustainable place to live on earth-says CEO