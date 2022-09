ഖത്തർ ക്ലീൻ; മാലിന്യ സംസ്കരണ യജ്ഞം നാലാംഘട്ടം വിജയം

ദോഹ∙ നാലാം ഘട്ട മാലിന്യ സംസ്കരണം പൂർത്തിയാക്കി ഖത്തർ. സർക്കാർ, അർധ സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങൾ, സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ, മറ്റു കായിക വേദികൾ എന്നിവ ശുചിയാക്കി. തരംതിരിച്ച് ജൈവ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നു ശേഖരിക്കുന്ന സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് പൊതു ശുചിത്വ മന്ത്രാലയം ഡയറക്ടർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. മാലിന്യത്തിന്റെ അളവു കുറച്ച് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിച്ച് വരും തലമുറയ്ക്കായി വിഭവങ്ങൾ കാത്തു വയ്ക്കണം.

2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ലക്ഷ്യം നേടുമെന്നും വീഴ്ച വരുത്തുന്നവർക്കെതിരെ ഒക്ടോബർ മുതൽ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും മുനിസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. സ്കൂളുകൾ, ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ബാങ്കുകൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടം പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

