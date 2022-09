സൗദിയിൽ വാണിജ്യ ഉൽപന്നങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പതാക ഉപയോഗിക്കുന്നതു നിരോധിച്ചു

ജിദ്ദ∙ ദേശീയ ദിനം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സമയത്തും വാണിജ്യ ഉൽപന്നങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പതാകയും മുദ്രാവാക്യവും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി.

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, ചരക്കുകൾ, ഉൽപന്നങ്ങൾ, ബ്രോഷറുകൾ, പ്രത്യേക സമ്മാനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വാണിജ്യ പ്രചാരണത്തിനായി സൗദി അറേബ്യൻ പതാക ഉപയോഗിക്കുന്നതാണു വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം വിലക്കിയത്. കൂടാതെ നേതൃത്വത്തിന്റെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ചിത്രങ്ങളും വാണിജ്യ ഇടപാടുകളിൽ അവരുടെ പേരുകളും പ്രചാരത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.



ദേശീയ പതാകയിൽ ദൈവത്തിന്റെ നാമവും രണ്ടു വാളുകളും ഈന്തപ്പനയുടെയും ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും. ഇത്തരം ലംഘനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലെയും സ്ഥാപനങ്ങളിലും പരിശോധന ശക്തമാക്കിയതായി മന്ത്രാലയം വിശദീകരിച്ചു. വാണിജ്യ ഇടപാടുകളിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമായ രണ്ടു വാളുകളും ഈന്തപ്പനയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ച് നാല് വർഷം മുമ്പ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സർക്കുലർ നൽകിയിരുന്നു.

English Summary : Saudi banned the use of national flag in commercial promotions