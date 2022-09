സൗദിയിൽ വൻ ലഹരിമരുന്ന് വേട്ട; വ്യത്യസ്ത വഴികളിലൂടെ കടത്താൻ ശ്രമം, പിടിച്ചത് 168 കിലോയിലേറെ

ജിദ്ദ ∙ സൗദി അറേബ്യയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ചിടങ്ങളിൽ ലഹരി മരുന്ന് കടത്ത് തടഞ്ഞതായി സകാത്ത് നികുതി ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. 168 കിലോയിലേറെ ലഹരി മരുന്ന് അതോറിറ്റി പിടികൂടി. വിദേശികളടക്കം ഒട്ടേറെ പേർ അറസ്റ്റിലായെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. റിയാദ്, ജിദ്ദ വിമാനത്താവളങ്ങൾ വഴിയും യുഎഇ, ഒമാൻ, യെമൻ അതിർത്തി ചെക് പോയിന്റുകൾ വഴിയുമാണ് സൗദിയിലേയ്ക്ക് ലഹരി മരുന്ന് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. ലഹരിമരുന്ന് സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ സ്വദേശി യുവാക്കളെയും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്.

റിയാദ് വിമാനത്താവളം വഴി യാത്രക്കാരൻ ലഗേജിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ആറു കിലോയിലേറെ ലഹരിമരുന്നും സൗദി-യുഎഇ അതിർത്തിയിലെ ബത്ഹ അതിർത്തി പോസ്റ്റ് വഴി ലോറിയിൽ ടിഷ്യു പേപ്പർ ബോക്‌സുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിച്ച പത്തു കിലോയിലേറെ ലഹരി മരുന്നുമാണ് അതോറിറ്റി പിടികൂടിയത്.

ജിദ്ദ വിമാനത്താവളം വഴി യാത്രക്കാരൻ ലഗേജിൽ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച അഞ്ചു കിലോ ലഹരി മരുന്നും സൗദി-ഒമാൻ അതിർത്തിയിലെ റുബ്ഉൽഖാലി അതിർത്തി പോസ്റ്റ് വഴി വാഹനത്തിന്റെ ഇന്ധന ടാങ്കിൽ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 114 കിലോ ലഹരിമരുന്നും ഇതേ അതിർത്തി പോസ്റ്റ് വഴി ഇതേ രീതിയിൽ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 33 കിലോയിലേറെ ലഹരി മരുന്നും സകാത്ത് നികുതി ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റി പിടികൂടി. ലഹരി മരുന്ന് ശേഖരങ്ങൾ സൗദിയിൽ സ്വീകരിച്ച നാലു പേരെ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് നാർകോട്ടിക്‌സ് കൺട്രോളുമായി ഏകോപനം നടത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും അറിയിച്ചു.

മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ ജിസാൻ പ്രവിശ്യയിൽ പെട്ട ഫൈഫയിൽ വെച്ച് 441.5 കിലോ ലഹരി മരുന്നുമായി നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരനായ യെമൻ സ്വദേശിയെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇയാൾ ഓടിച്ച വാഹനത്തിലാണ് ലഹരിമരുന്ന് ശേഖരം കണ്ടെത്തിയത്.

