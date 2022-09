കൊച്ചിയിലേക്ക് പറക്കാൻ തുടങ്ങവെ വിമാന എൻജിനിൽ തീ: 90 സെക്കൻഡിൽ അണച്ചു, അഭിനന്ദനം

മസ്കത്ത്∙ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറന്നുയരാൻ തുടങ്ങിയ മസ്കത്ത് – കൊച്ചി എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന്റെ എൻജിനിൽ തീയും പുകയും ഉയർന്ന സംഭവത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടന്നത് അതിവേഗത്തിൽ. കൃത്യസമയത്ത് നടപടിയെടുത്തതോടെ വൻ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്. 90 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ മസ്കത്ത് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലെ അഗ്നിശമനസേനാ സംഘത്തിന് വിമാന എൻജിനിലുണ്ടായ തീപിടിത്തം അണക്കുവാനും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുവാനും കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഒമാൻ എയർപ്പോർട്ട് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.



ഇതിനു നേതൃത്വം നൽകിയ അഗ്നിശമനസേനാ സംഘത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് ഒമാൻ എയർപ്പോർട്ട് അധികൃതർ സന്ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു. ‘മസ്കത്ത് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലെ അഗ്നിശമനസേനാ സംഘത്തെ കുറിച്ച് വലിയ അഭിമാനമുണ്ട്. സെപ്തംബർ 14നു വിമാനത്തിന്റെ എൻജിനിലുണ്ടായ തീ അണക്കുവാനും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുവാനും കേവലം 90 സെക്കൻഡു മാത്രമാണ് എടുത്തത്. വളരെ മികച്ച പ്രവർത്തനമാണിത്’– ഒമാൻ എയർപ്പോർട്ട് അധികൃതർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

സെപ്റ്റംബർ 14ന് മസ്കത്ത് വിമാനത്താവളത്തിലായിരുന്നു സംഭവം. 141 യാത്രക്കാരും 4 കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളും 6 ജീവനക്കാരുമായി പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ 11.30നാണ് എഎക്സ് 442 വിമാനം കൊച്ചിയിലേക്ക് പറക്കാനൊരുങ്ങിയത്. ടേക്ക് ഓഫിനായി നീങ്ങുന്നതിനിടെ ഇടതുവശത്തെ എൻജിനിൽ നിന്നു കനത്ത പുക ഉയരുകയായിരുന്നു. റൺവേയിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ വിമാനം ഉടൻ നിർത്തി യാത്രക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു. എമർജൻസി വാതിലിലൂടെ ഇറങ്ങവെ 14 യാത്രക്കാർക്കു നിസാര പരുക്കേറ്റിരുന്നു.

വിമാനം പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപായി ടാക്സി വേയിലേക്കു നീങ്ങുമ്പോൾ മറ്റൊരു വിമാനമാണ് ഒരു എൻജിനിൽ നിന്നു പുക ഉയരുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് എയർ ഇന്ത്യയുടെ വിശദീകരണം. കോക്പിറ്റിൽ നിന്ന് ഇതു സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, മുൻ കരുതലായി വിമാനത്തിന്റെ ടേക്ക് ഓഫ് നിർത്തി വയ്ക്കുകയും യാത്രക്കാരെ എമര്‍ജന്‍സി വാതില്‍ വഴി പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തു. അഗ്നി രക്ഷാ സേനയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വിമാനത്തിന് മുകളിലേക്ക് വെള്ളം ചീറ്റി തീപടരുന്നതു തടഞ്ഞതായും എയർ ഇന്ത്യ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.

