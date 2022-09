വ്യാജ സ്കോളർഷിപ് പ്രതിയോട് 25,420 ദിർഹം തിരിച്ചുനൽകാൻ ഉത്തരവ്

അബുദാബി∙ വ്യാജ സ്കോളർഷിപ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ആളോട് 25,420 ദിർഹം തിരിച്ചുനൽകാൻ അബുദാബി കുടുംബ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും മകൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് തട്ടിപ്പ് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തി കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. മതിയായ തെളിവില്ലാത്തതിനാൽ പ്രാഥമിക കോടതി കേസ് തള്ളിയെങ്കിലും കുട്ടിയുടെ പിതാവ് അപ്പീൽ കോടതിയെ സമീപിച്ചു. പണം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനും നൽകിയതിനുമുള്ള വാട്സാപ് സന്ദേശങ്ങൾ തെളിവായി സ്വീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അപ്പീൽ കോടതി വിധി.

English Summary: Resident ordered to pay Dh25420 after defrauding man, promising scholarship for his daughter