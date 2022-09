ഹയാ കാർഡ് വിതരണത്തിന് 2 കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടി ഉടൻ

ദോഹ ∙ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ടിക്കറ്റ് ഉടമകൾക്കുള്ള ഹയാ കാർഡ് വിതരണത്തിനായി 2 സെന്ററുകൾ ഉടൻ തുറക്കും.

ടിക്കറ്റ് ഉടമകൾക്ക് രാജ്യത്തേക്കും സ്‌റ്റേഡിയങ്ങളിലേക്കുമുള്ള പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നത് ഹയാ കാർഡുകൾ മുഖേനയാണ്. അലി ബിൻ ഹമദ് അൽ അത്തിയ അറീന, വെസ്റ്റ്‌ബേയിലെ ദോഹ എക്‌സിബിഷൻ ആൻഡ് കൺവൻഷൻ സെന്റർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഹയാ കാർഡ് സെന്ററുകൾ തുറക്കുകയെന്ന് ലോകകപ്പ് പ്രാദേശിക സംഘാടകരായ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസി ഹയാ കാർഡ് വിഭാഗം എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടർ സയീദ് അലി അൽ ഖുവാരി വ്യക്തമാക്കി.

ടിക്കറ്റ് ഉടമകൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഹയാ കാർഡുകൾ ലഭ്യമാണ്. എങ്കിലും പ്രിന്റഡ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഈ സെന്ററുകളിലെത്തി നേരിട്ട് വാങ്ങാം. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ കാർഡ് നഷ്ടമായാൽ ഇവിടെ നിന്നു തന്നെ പുതിയ കാർഡ് സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. മത്സര ടിക്കറ്റ് എടുത്തവർക്കാണ് ഹയാ കാർഡ് നിർബന്ധം. വിദേശ കാണികൾക്ക് രാജ്യത്തേക്കുള്ള പ്രവേശന വീസ കൂടിയാണിത്. ഖത്തറിലെ താമസക്കാരായ ടിക്കറ്റ് ഉടമകളെ സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഹയാ കാർഡ് വേണം. ടിക്കറ്റ് ഉടമകൾക്ക് ഹയാ കാർഡ് നിർബന്ധമാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച ബോധവൽക്കരണവും സജീവമാണ്. മത്സര ടിക്കറ്റെടുത്ത് ഹയാ കാർഡുകൾക്ക് അപേക്ഷിച്ചവർക്ക് ഒക്‌ടോബർ ഒന്നു മുതൽ പ്രവേശന വീസ ഇ-മെയിൽ ലഭിക്കും.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വെബിനാർ

ദോഹ ∙ ലോകകപ്പ് കാണികൾക്കുള്ള ഹയാ കാർഡ് സംബന്ധിച്ച സമഗ്ര വിവരങ്ങൾ വെബിനാറിലൂടെയും അറിയാം. മത്സര ടിക്കറ്റെടുത്തവർക്ക് വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാം.സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസിയുടെ ഹയാ ട്രെയ്നിങ് ടീം ആണ് ഈ മാസം 20, ഒക്‌ടോബർ 4, 11, 18, 27 തീയതികളിൽ വെബിനാറുകൾ നടക്കുക.

ഹയാ കാർഡിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ, റജിസ്‌ട്രേഷൻ നടപടികൾ, ഇതര താമസ സൗകര്യങ്ങൾ ഇതുവഴി അറിയാം.

സംശയ നിവാരണത്തിന് പ്രത്യേകം ബൂത്തുകൾ

ദോഹ ∙ അന്വേഷണങ്ങൾക്കും സംശയ നിവാരണത്തിനും മാളുകളിൽ പ്രത്യേക ബൂത്തുകൾ സജ്ജം.



ലോകകപ്പ് പ്രാദേശിക സംഘാടകരായ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസിയാണ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. രാജ്യത്തെ പ്രധാന ഷോപ്പിങ് മാളുകളായ മാൾ ഓഫ് ഖത്തർ, ദോഹ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ബൂത്തുകൾ തുറക്കുന്നത്. വൈകിട്ട് 7 വരെയാണ് ബൂത്തുകളുടെ പ്രവർത്തനം.

ലോകകപ്പിന് ടിക്കറ്റെടുത്തവർക്ക് രാജ്യത്തേക്കും സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലേക്കുമുള്ള പ്രവേശനത്തിനുള്ള നിർബന്ധിത വ്യവസ്ഥയാണ് ഹയാ കാർഡുകൾ. ഹയാ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ഖത്തർ ലോകകപ്പിനിടെ ദോഹ മെട്രോ, കർവ ബസുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സൗജന്യ യാത്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും.

English Summary : Two centers will be opened for distribution of Haya card