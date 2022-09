ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ ഫോൺ; അപകടം വർധിക്കുന്നെന്ന് പൊലീസ്

അബുദാബി∙ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനിടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതു ഗുരുതര അപകടങ്ങൾക്കു കാരണമാകുന്നതായി അബുദാബി പൊലീസ്. നിയമലംഘകർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും പറഞ്ഞു. വാഹനാപകടം വർധിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണു മുന്നറിയിപ്പ്. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ കയ്യിലെടുത്ത് സംസാരിക്കുക, എസ്എംഎസ് സന്ദേശം വായിക്കുകയും അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക, ചിത്രവും ദൃശ്യവും കാണുകയും പകർത്തുകയും ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവ നിയമലംഘനമാണ്.

മൊബൈലിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നവർ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ തെറ്റുകയും അപകടം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

English Summary : UAE cops warn motorists against using phones while driving