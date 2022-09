അബഹയിൽ പുതിയ വിമാനത്താവളം; മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പൂർത്തിയായി

അബഹ ∙ അബഹയിൽ പുതിയ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പൂർത്തിയായി. അസീർ മേഖലയുടെ വാസ്തുവിദ്യയ്ക്ക്‌ അനുസൃതമായാകും പുതിയ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ രൂപകൽപന.

നിലവിലെ ശേഷിയെ അപേക്ഷിച്ച് പുതിയ വിമാനത്താവളം പ്രതിവർഷം 13 ദശലക്ഷത്തിലേറെ യാത്രക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളുമെന്ന് കമ്പനി സൂചിപ്പിച്ചു. പ്രതിവർഷം 95,000 വിമാനങ്ങൾക്ക്‌ സർവീസ് നടത്താൻ കഴിയും. 65000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ സ്ഥലത്ത് പുതിയ ഹാൾ നിർമിക്കുന്നതും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടും.

പദ്ധതി വരുന്നത്തോടെ 2,200 ലേറെ വാഹനങ്ങൾ ഒരേ സമയം ഇവിടെ പാർക്ക്‌ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അസിർ മേഖലയിലെ ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന സ്രോതസെന്ന നിലയിൽ പുതിയ വിമാനത്താവളം മാറും.

English Summary : Master plan ready for new Abha airport with a capacity of 13 million passengers